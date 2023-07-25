Ольга Фреймут поділилася рідкісним кадром з чоловіком (фото)

Знаменитість повернулася до України, аби провести благодійну лекцію.

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41-річна українська телеведуча Ольга Фреймут поділилася рідкісним знімком з чоловіком. Фото письменниця опублікувала в Instagram.

На знімку Ольга Фреймут обіймає свого чоловіка, 46-річного продюсера Володимира Локотка, в одному з львівських готелів. Фреймут приїхала до України, аби провести благодійну лекцію про манери під час війни. Повідомлялося, що всі зібрані кошти підуть на потреби добровольчому батальйону, який боронить Україну на передовій.

Фото телеведуча ніяк не підписала, лише залишивши емодзі у вигляді червоного сердечка.

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Ольга Фреймут та Володимир Локотко Фото: freimutolia\Instagram

Наразі Ольга Фреймут мешкає у Лондоні з двома дітьми від генерального директора "Нового каналу" — сином Валерієм та донькою Євдокією. Старша донька ведучої, 17-річна Злата Мітчелл, навчається і живе у США.

Ольга Фреймут Фото: freimutolia\Instagram

Українська знаменитість доволі рідкі ділиться сімейними кадрами у соцмережах, тримаючи особисте життя подалі від уваги публіки.

Нагадаємо, Ольга Фреймут травмувалася на зйомках шоу у 2018 році.

Також Фокус писав про пʼять кулінарних перлин Одеси від Ольги Фреймут.