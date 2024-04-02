Санта Димопулос сообщила о разводе с мужем-бизнесменом после 11 лет отношений

Игорь Кучеренко и Санта Димопулос пробыли в отношениях в течение 11 лет. Совместно пара имеет 4-летнюю дочь.

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36-летняя певица и модель Санта Димопулос после 11 лет отношений развелась со своим мужем, бизнесменом Игорем Кучеренко. Об этом она сообщила у себя на странице в Инстаграм.

"THE END...", — написала Санта.

Она призналась, что отношения с ее мужем, которые длились на протяжении 11 лет и переросли в брак и рождение детей, закончились. Пара разошлась уже давно, однако певица не осмеливалась признаться об этом публично.

"Мне не хватало смелости написать об этом раньше, потому что вокруг столько боли, потерь и забот, что наша кажется неуместной... Но чтобы уберечь себя и близких от обсуждений и лишних вопросов я решила быть честной до конца и, как публичный человек, расставить все точки", — призналась Димопулос.

Она также уточнила, что это было обдуманное и взвешенное решение обоих. Пара разошлась без обид и скандалов. Санта Димопулос объяснила, что семья распалась из-за расстояния и разлуки и несмотря на все попытки спасти брак, пара все же решила поставить точку.

"Наша красивая история в 11 лет подошла к концу. Без драмы, без потрясений и без обид. Мы остаемся родными людьми, родителями и настоящими друзьями. К сожалению, несмотря на преданность и любовь друг к другу, мы не смогли сохранить возможность двигаться дальше вместе. И это нелегко было принять, несмотря на то, что это был сознательный выбор", — добавила Санта.

Стоит отметить, что Санта Димопулос и Игорь Кучеренко поженились в 2015 году. Через четыре года у пары родилась общая дочь, которую назвали София. Сейчас девочке 4 года. В своей заметке поблагодарила своего бывшего мужа за нее.

"Я благодарна за невероятную дочь, безусловную любовь, семью, поддержку, бесценные моменты и всю прекрасную часть совместного пути. Это будет навсегда огромной ценностью для меня", — написала певица.

Кроме дочери от бизнесмена Санта Димопулос также имеет старшего сына Даниэля, которому исполнилось 15 лет. Парень родился в отношениях с телеведущим и шоуменом Андреем Джеджулой.

Напомним, ранее мы писали, певица Санта Димопулос сменила имя и отчество и официально стала Сантой. Кроме этого, Фокус писал, 15-летний сын Андрея Джеджулы и Санты Димопулос перенес сложную операцию.