"Позорище страны": Настю Каменских раскритиковали из-за полета экономклассом (видео)

Известную украинскую певицу Настю Каменских, которая после языкового скандала решила строить карьеру в США, сняли на борту самолета в Барселоне. Видео с артисткой появилось в соцсетях и сразу вызвало бурное обсуждение.

Как стало известно из публикации в Instagram, во время посадки Каменских пыталась пройти к своему месту, расталкивая пассажиров. На кадрах видно, как певица с напряженным лицом обращается к женщине, которая в этот момент складывала свои вещи в багажную полку. В ответ женщина провела артистку недовольным взглядом, а сама Каменских выглядела раздраженной.

Автор видео, которая выложила запись, в подписи к своему посту назвала встречу с Каменских "особенным моментом". Она подчеркнула, что в мире не бывает случайностей, а подобные встречи напоминают о том, что "мир тесен".

"В жизни бывают моменты, которые точно не случайны. Сегодня, прямо в Барселоне, на посадке в самолет, я встретила настоящую звезду киноэстрады — Анастасию Каменских. Такие встречи напоминают: мир тесен, и когда ты движешься вперед, то судьба подбрасывает невероятные сюрпризы", — говорится в заметке.

Впрочем, если сама автор отреагировала на инцидент положительно, то большинство пользователей соцсетей отметили негативные стороны увиденного. В комментариях многие выразили возмущение поведением певицы, называя ее высокомерной и невоспитанной. Некоторые упрекали Каменских в потере популярности и заявляли, что артистка больше не является настоящей звездой.

Часть пользователей отметила, что Каменских теперь летает экономклассом, и связали это с якобы провалом ее карьеры. Другие считают, что ее поведение в самолете лишь подтвердило негативное отношение, которое они имели ранее.

В комментариях писали:

"Когда потеряла все контракты и летишь экономом";

"Воспитанные люди ждут, пока другие поставят свои чемоданы, а не лезут на голову";

"Фу, она мне никогда не нравилась, а теперь вообще";

"Думал, это маршрутка "Богдан", и она едет на Троещину";

"Позорище нашей страны;

"Не звезда. Обычная коза-беглянка".

Напомним, что во время тура по городам США Каменских на сцене спела песни "Красное вино" и "Это моя ночь", хотя и перевела их на украинский. Кроме исполнения своих песен на русском, она также обратилась к зрителям и отметила, что "неважно, на каком языке говорить".

Также Фокус писал, что после волны возмущения украинцев сначала ювелирный бренд "Золотой Век" убрал из профиля упоминание о Каменских как своем амбассадоре, а впоследствии официально сообщил о разрыве контракта