"Позорище країни": Настю Каменських розкритикували через політ економкласом (відео)

Відому українську співачку Настю Каменських, яка після мовного скандалу вирішила будувати кар’єру у США, зафільмували на борту літака в Барселоні. Відео з артисткою з’явилося у соцмережах і одразу викликало бурхливе обговорення.

Related video

Як стало відомо з публікації в Instagram, під час посадки Каменських намагалася пройти до свого місця, розштовхуючи пасажирів. На кадрах видно, як співачка з напруженим обличчям звертається до жінки, яка у цей момент складала свої речі у багажну полицю. У відповідь жінка провела артистку невдоволеним поглядом, а сама Каменських виглядала роздратованою.

Авторка відео, яка виклала запис, у підписі до свого поста назвала зустріч із Каменських "особливим моментом". Вона підкреслила, що у світі не буває випадковостей, а подібні зустрічі нагадують про те, що "світ тісний".

"У житті бувають моменти, які точно не випадкові. Сьогодні, прямо в Барселоні, на посадці в літак, я зустріла справжню зірку кіноестради — Анастасію Каменських. Такі зустрічі нагадують: світ тісний, і коли ти рухаєшся вперед, то доля підкидає неймовірні сюрпризи", — йдеться в дописі.

Втім, якщо сама авторка відреагувала на інцидент позитивно, то більшість користувачів соцмереж зазначили негативні сторони побаченого. У коментарях чимало людей висловили обурення поведінкою співачки, називаючи її зверхньою та невихованою. Дехто дорікав Каменських у втраті популярності та заявляв, що артистка більше не є справжньою зіркою.

Частина користувачів відзначила, що Каменських тепер літає економкласом, і пов’язали це з нібито провалом її кар’єри. Інші вважають, що її поведінка у літаку лише підтвердила негативне ставлення, яке вони мали раніше.

Коментарі під відео з Настею Каменських у літаку Фото: Скриншот Коментарі під відео з Настею Каменських у літаку Фото: Скриншот

У коментарях писали:

"Коли втратила всі контракти та летиш економом";

"Виховані люди чекають, поки інші поставлять свої валізи, а не лізуть на голову";

"Фу, вона мені ніколи не подобалась, а тепер взагалі";

"Думав, це маршрутка "Богдан", і вона їде на Троєщину";

"Позорище нашої країни;

"Чи не зірка. Звичайна коза-втікачка".

Нагадаємо, що під час туру містами США Каменських на сцені заспівала пісні "Красное вино" та "Это моя ночь", хоча й переклала їх українською. Окрім виконання своїх пісень російською, вона також звернулася до глядачів та наголосила, що "неважливо, якою мовою говорити".

Також Фокус писав, що після хвилі обурення українців спочатку ювелірний бренд "Золотий Вік" прибрав з профілю згадку про Каменських як свою амбасадорку, а згодом офіційно повідомив про розрив контракту