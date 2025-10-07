Єва Бушміна з "ВІА Гри" після повернення до Києва потрапила у мовний скандал (фото)

Українська виконавиця Єва Бушміна (Яна Швець) після повернення до Києва потрапила в мовний скандал. Глядачі розкритикували її нову пісню, написану російською — "Убей мою подругу". На деякі відгуки артистка відреагувала жорстко.

Єва Бушміна, яку українська масова публіка знає завдяки участі у шоу "Фабрика зірок", а також співам у культовому колективі "ВІА Гра", активно просуває свою творчість.

На своїй сторінці в Instagram співачка розмістила короткий ролик з підписом російською мовою: "Я вирішила, що анонімної записки недостатньо. Люблю говорити начистоту і доводити справу до кінця. Оператор цього шедевра @lvovnasonia. Слухайте "Убей мою подругу" на всіх майданчиках".

Єва Бушміна прагне повернутися на велику сцену Фото: Instagram

За добу це відео зібрало близько однієї тисячі вподобайок.

Глядачі обурені

У коментарях відразу посипилася звинувачення, що Бушміна не розуміє контексту, зокрема змін, що відбулися в українському суспільстві у ставленні до російської мови та контенту загалом.

"Класна назва, рус** сподобається під неї запускати ракети по вашим подругам в Україні";

"Хай тобі сняться трупи українців кожну ніч, адзінокая";

"Яке ж це лайно, це пи***ць";

Артистка продовжує співати російською Фото: Instagram

"Ви дуже крута перформерка та вокалістка, але так відірвані від реальності, на жаль";

"Контент для бєлгорода";

"А потім цим ротом маму цілуєте. Фу";

"В чому сенс робити контент в Україні, розуміючи, що його тут ніхто не почує? Виступати російською не вийде, в ротацію не візьмуть. От суто цікава позиція — щоби що?".

Дехто залишив розлогі відгуки, аби точно передати свою позицію: "А давайте просто пожаліємо цю красиву та талановиту жінку, що її так травмував якийсь досвід в житті, що вона просто не приймає реальності і живе у вигаданій. І, на жаль, при усьому потенціалі після "ВІА Гри" не змогла випустити жодної пісні, яка б хоч комусь запам’яталася, працювала на OnlyFans, щоб забезпечувати свого бойфренда. І далі теж не випустить жодної знакової роботи, бо щось сильне у творчості народжується від внутрішньої глибини. А яка глибина, якщо людина не може навіть бути просто людиною і відчувати, що робиться навколо. З її коментарів-відповідей тут теж це видно. Жінка красива, а всередині — підліток, який живе у своїй внутрішній маленькій кімнатці".

Перепалка у коментарях

Ймовірно, деякі відповіді були емоційними, тому співачка видалила їх з часом, однак у мережі поширюють скриншоти. Зокрема, на одному з них Єва вступила в діалог із глядачем, який написав: "Жодного слова не зрозумів. Якою мовою вона співає?". Авторка відповіла з орфографічними та пунктуаційними помилками: "Иди на х**", – розумієшь. А это, кстати, на той же мове на которой песня".

Коментарі під дописом Єви Бушміної Фото: Instagram

