В Киеве неизвестный приставал к мужчине в кресле колесном из-за отказа петь на русском (видео)

В центре столицы произошел инцидент с участием украинского музыканта Ивана Замиги, который передвигается на кресле колесном. Во время одного из выступлений к артисту подошел мужчина и попросил исполнить песню на русском языке. Когда музыкант отказал, незнакомец начал оскорблять его и унижать.

Мужчина подошел к Замиге с просьбой исполнить русскоязычную композицию, на что тот твердо ответил: "Я пою только на украинском и английском. Русскоязычную музыку я не буду играть. Даже за миллион долларов я этого не сделаю. Это моя позиция". Об инциденте сообщила подруга Ивана, обнародовав в своем Instagram кадры с прямой трансляции, которую проводил музыкант.

После отказа агрессор начал ругаться и угрожать применением силы. Прохожие не остались в стороне — они стали на защиту артиста, а Иван поблагодарил их за поддержку.

Мужчина унижал музыканта за отказ петь на русском языке

Как сообщили в полиции Киева, правоохранители уже устанавливают все обстоятельства инцидента. Видео конфликта появилось в социальных сетях, после чего информацию внесли в Единый учет заявлений и сообщений Дарницкого управления полиции. Сейчас проводится проверка и выясняются личности участников происшествия.

Напомним, украинская исполнительница Ева Бушмина (Яна Швец) после возвращения в Киев попала в языковой скандал. Зрители раскритиковали ее новую песню, написанную на русском — "Убей мою подругу". На некоторые отзывы артистка отреагировала жестко.

В частности, в поезде во Львов одна из пассажирок стыдила парня за то, что он разговаривает со своей девушкой на русском, и снимала спор на телефон.