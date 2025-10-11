У Києві невідомий чіплявся до чоловіка в кріслі колісному через відмову співати російською (відео)

У центрі столиці стався інцидент за участі українського музиканта Івана Заміги, який пересувається на кріслі колісному. Під час одного з виступів до артиста підійшов чоловік і попросив виконати пісню російською мовою. Коли музикант відмовив, незнайомець почав ображати його та принижувати.

Чоловік підійшов до Заміги з проханням виконати російськомовну композицію, на що той твердо відповів: "Я співаю лише українською та англійською. Російськомовну музику я не буду грати. Навіть за мільйон доларів я цього не зроблю. Це моя позиція". Про інцидент повідомила подруга Івана, оприлюднивши у своєму Instagram кадри з прямої трансляції, яку проводив музикант.

Після відмови агресор почав лаятися та погрожувати застосуванням сили. Перехожі не залишилися осторонь — вони стали на захист артиста, а Іван подякував їм за підтримку.

Чоловік принижував музиканта за відмову співати російською

Як повідомили у поліції Києва, правоохоронці вже встановлюють усі обставини інциденту. Відео конфлікту з’явилося у соціальних мережах, після чого інформацію внесли до Єдиного обліку заяв та повідомлень Дарницького управління поліції. Наразі проводиться перевірка та з’ясовуються особи учасників події.

Нагадаємо, українська виконавиця Єва Бушміна (Яна Швець) після повернення до Києва потрапила в мовний скандал. Глядачі розкритикували її нову пісню, написану російською — "Убей мою подругу". На деякі відгуки артистка відреагувала жорстко.

Зокрема, у потязі до Львова одна з пасажирок соромила хлопця за те, що він розмовляє зі своєю дівчиною російською, і знімала суперечку на телефон.