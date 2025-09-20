"Мені неприємно це чути": у потягу пасажирка накинулась на підлітка через російську мову (відео)

Мовний скандал спалахнув просто у потягу до Львова. Одна з пасажирок почала соромити хлопця за те, що він розмовляє зі своєю дівчиною російською, і знімала суперечку на телефон.

Відео мовного інциденту поширилося соцмережами. У ролику чути, як жінка дорікає хлопцю – мовляв, не можна розмовляти російською та їхати до Львова, адже там, за її словами, "таке не потрібно".

Також пасажирка заявила, що своєю російською хлопець "русифікує дітей", які це чують. І порадила йому "їхати додому в Росію".

На випадок у потягу відреагували користувачі соцмереж. Дехто зізнався, що й сам терпіти не може російської, але обурюється через поведінку жінки, яка втручається до приватного життя, ще й знімає підлітків на відео без їхньої згоди.

А дехто зауважив, що порада "їхати до Росії" взагалі є недоречною, і наводить приклад, коли незнайома жінка на футбольному матчі закидала двом хлопцям, що ті розмовляють між собою російською, а хлопці виявилися навіть не українцями, а молдованами.

Нагадаємо, у серпні цього року у Львові спалахнув скандал через спілкування російською. Там учасниками були місцева мешканка та чоловік і жінка, які заявляли, що переїхали на захід України з Харкова.

Також стало відомо, що скандальний "мовний інспектор" Леоненко припиняє діяльність в Одесі. Про припинення своєї активності заявив громадський діяч Олександр Леоненко. Він уточнив, що йому вже не треба надсилати фотографії російських вивісок та інформацію про обслуговування російською, адже він більше не займатиметься вирішенням цих правопорушень.