"Мне неприятно это слышать": в поезде пассажирка набросилась на подростка из-за русского языка (видео)

Языковой скандал вспыхнул прямо в поезде во Львов. Одна из пассажирок начала стыдить парня за то, что он разговаривает со своей девушкой на русском, и снимала спор на телефон.

Related video

Видео языкового инцидента распространилось по соцсетям. В ролике слышно, как женщина упрекает парня — мол, нельзя разговаривать на русском и ехать во Львов, ведь там, по ее словам, "такое не нужно".

Также пассажирка заявила, что своим русским языком парень "русифицирует детей", которые это слышат. И посоветовала ему "ехать домой в Россию".

На случай в поезде отреагировали пользователи соцсетей. Некоторые признались, что и сами терпеть не могут русских, но возмущаются из-за поведения женщины, которая вмешивается в частную жизнь, еще и снимает подростков на видео без их согласия.

В соцсетях реагируют на скандал в поезде (скриншот)

А некоторые заметили, что совет "ехать в Россию" вообще неуместен, и приводят пример, когда незнакомая женщина на футбольном матче упрекала двух ребят, что те разговаривают между собой на русском, а ребята оказались даже не украинцами, а молдаванами.

В соцсетях не одобряют агрессивное поведение женщины (скриншот) Фото: Telegram

Напомним, в августе этого года во Львове вспыхнул скандал из-за общения на русском. Там участниками были местная жительница и мужчина и женщина, которые заявляли, что переехали на запад Украины из Харькова.

Также стало известно, что скандальный "языковой инспектор" Леоненко прекращает деятельность в Одессе. О прекращении своей активности заявил общественный деятель Александр Леоненко. Он уточнил, что ему уже не надо присылать фотографии вывесок на русском и информацию об обслуживании на русском языке, ведь он больше не будет заниматься решением этих правонарушений.