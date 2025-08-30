Скандальный "языковой инспектор" Леоненко прекращает деятельность в Одессе: что произошло

Общественный деятель Александр Леоненко, который называет себя "языковым инспектором", заявил, что сейчас занимается инспекцией Одессы и это его последняя активность в этом направлении.

"Я могу продолжить свою работу исключительно при одном условии: если моя петиция о запрете торговых марок с русскоязычными названиями соберет 25 тысяч подписей", — отметил Леоненко и призвал подписывать и распространять петицию, если его деятельность нужна. Призыв он опубликовал на своей странице в Instagram.

Пост Александра Леоненко Фото: Скриншот

Он отметил, что сейчас там 1590 подписей, а до конца сбора — менее 49 дней. В петиции в Кабинет министров Украины Леоненко требует запретить использование русскоязычных названий торговых марок и обязать владельцев заменить их на украинские аналоги

Леоненко также сказал, что больше не нужно присылать ему фотографии российских вывесок по Украине и информацию об обслуживании на русском — он больше не будет заниматься решением этих правонарушений.

"Языковая инспекция Одессы — это моя последняя активность в этом направлении. На этом все", — сказал Леоненко и заявил, что если украинцам безразлично на эту петицию, то он не видит никакого смысла и не имеет никакого желания продолжать свою деятельность.

"Вам безразлично — и мне безразлично. Спасибо за внимание", — резюмировал Леоненко.

Напомним, в 2024 году стало известно, что известный одесский языковой активист Александр Леоненко был мобилизован после посещения полиции. Его отправили на учебный полигон "Десна".

А в Киеве открыли кафе, где нельзя говорить на русском. Название кафе "Перекресток" его владелица Людмила придумала, когда занималась огневой подготовкой.