Скандальний "мовний інспектор" Леоненко припиняє діяльність в Одесі: що сталося

Громадський діяч Олександр Леоненко, який називає себе "мовним інспектором", заявив, що нині займається інспекцією Одеси і це його остання активність у цьому напрямку.

"Я можу продовжити свою роботу виключно за однієї умови: якщо моя петиція про заборону торгових марок з російськомовними назвами збере 25 тисяч підписів", - зауважив Леоненко та закликав підписувати та поширювати петицію, якщо його діяльність потрібна. Заклик він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Пост Олександра Леоненка Фото: Скріншот

Він зауважив, що нині там 1590 підписів, а до кінця збору — менш як 49 днів. В петиції до Кабінету міністрів України Леоненко вимагає заборонити використання російськомовних назв торгових марок та зобов’язати власників замінити їх на українські відповідники

Леоненко також сказав, що більше не потрібно надсилати його фотографії російських вивісок по Україні та інформацію про обслуговування російською – він більше не займатиметься вирішенням цих правопорушень.

"Мовна інспекція Одеси - це моя остання активність у цьому напрямку. На тому все", - сказав Леоненко та заявив, що якщо українцям байдуже на цю петицію, то він не бачить жодного сенсу та не має жодного бажання продовжувати свою діяльність.

"Вам байдуже - і мені байдуже. Дякую за увагу", - резюмував Леоненко.

Нагадаємо, в 2024 році стало відомо, що відомий одеський мовний активіст Олександр Леоненко був мобілізований після відвідин поліції. Його відправили на навчальний полігон "Десна".

А у Києві відкрили кафе, де не можна говорити російською. Назву кафе "Перехрестя" його власниця Людмила вигадала, коли займалась вогневою підготовкою.