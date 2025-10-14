"Йди зі школи, ти з Росії": відома блогерка розповіла про булінг доньки через російську мову

Анастасія Скальницька підняла болючу тему — як мовне питання відображається на дітях. Вона розповіла, що її донька Мілана стикалася з образами в школі через те, що часто переходить на російську.

Блогерка сказала, що неодноразово зверталася до адміністрації школи й піднімала питання мови. Про це вона заявила під час інтерв'ю з ведучим Василем Тимошенком.

За її словами, Мілана розуміє українську і "трішки спілкується", але в стресових ситуаціях переходить на російську. Вона пояснює дитині, що говорити українською — круто, показує приклад і заохочує, але попри це однокласники іноді принижують доньку.

"Вона приходить і каже мені: "мам, мені кажуть, що я з Росії, бо я російською говорю, що я тут не повинна навчатись", — навела слова дитини Скальницька.

За її словами, ці напади супроводжуються грубими формулюваннями на кшталт "йди зі школи, ти з Росії".

Скальницька підкреслила, що Мілана має сильний характер і відстоює себе сама.

Водночас блогерка розкритикувала вчителів за те, що вони не пояснюють дітям, що учні можуть спілкуватись різними мовами, хтось українською, а хтось російською. На її думку, вони мали б заохочувати дітей вивчати українську і спілкуватись нею на уроках, і таким чином учні самі з часом перейдуть.

Вона також згадала слова іншої блогерки Олени Мандзюк: "Дитина може побити іншу за мову? Ну це п*здєц. Я також можу побити, якщо мою дитину зачеплять за мову", — сказала вона.

