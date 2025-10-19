"Это не насилие": в Украине должна быть "брезгливость" к русскому языку, — Ницой (видео)

Украинская писательница и педагог Лариса Ницой подчеркнула, что не поддерживает насилие из-за языка. Однако, по ее словам, принуждение не является насилием, и общение на государственном — уже закрепленная законом обязанность граждан.

Насилие из-за "языкового вопроса" — недопустимо. Об этом автор книг для детей заявила в интервью NTA, опубликованном 18 октября.

О законе и "языковом вопросе" — с 9:03

"А вот принуждение, принуждение — это не насилие. Любой закон это принуждение: принуждение ходить на зеленый свет, а не на красный; принуждение платить налоги, а не прятать их в оффшоры; принуждение ко многим другим действиям, которые прописаны законом", — в то же время отметила Ницой.

По ее словам, возможно, кто-то не хочет соблюдать законы, но дискуссию относительно движения по пешеходным переходам соответствующее правило прекратило.

"Так же и языковое принуждение — закон — должно принуждать украинских граждан к украинскому языку. И оно, кстати, и принуждает", — подчеркнула писательница.

Она уточнила, что общение на государственном языке закреплено как обязанность. По мнению Ницой, это и есть принуждение без насилия. Однако она выступила за ужесточение штрафов и "давления на общество".

"Психологически мы должны все сформировать в обществе мнение и отношение неприятия "москвояза" в нашем обществе. Это надо сформировать такое мнение определенной брезгливости, презрения", — пояснила педагог.

По ее оценке, такое общественное мнение тоже является принуждением, ведь под давлением власть принимает соответствующие решения. В то же время языковые активисты, устраивая акции против русского языка и высмеивая его, формируют это мнение.

Напомним, в августе писательница Лариса Ницой поддержала блогера Елену Мандзюк, похвалив воспитание детей, чтобы те могли "начистить морду смосковщенным детям". Она подчеркнула, что это — сигнал не для детей, а для родителей.

В феврале Ницой оказались в центре скандала из-за обвинений в сторону таксиста. Писательница заявила, что водитель отказался разговаривать с ней на украинском. На то, что мужчина — ветеран и служил в ВСУ, она ответила, что в тылу "строят Украину, а не русский мир".