Писательница Ницой поддержала блогера Мандзюк и призвала бить русскоязычных детей (видео)

Скандальная писательница Лариса Ницой заявила, что украинских детей нужно воспитывать так, чтобы они "начистили морду смосковщенным детям". И отметила, что именно так воспитывает внучку.

Писательницу Ларису Ницой, которая больше известна своими скандальными заявлениями, пригласили на ток-шоу "Воины слова", чтобы поговорить о "мягкой украинизации" и о кейсе блогера Елены Мандзюк и нардепа Алексея Гончаренко, который подал на нее в суд. В процессе обсуждения она заявила, что поддерживает Елену и рядом с ее детьми, которых она воспитывает так, что они могут "начистить морду смосковщенным детям", станет и внучка Ницой.

"Я поддерживаю Елену Мандзюк. Я хочу ее успокоить... рядом с ее детьми, которых она воспитывает так, что они могут начистить морду смосковщенным детям, станет и моя внучка. Я думаю, что станут и внуки Ирины Дмитриевны Фарион. И нас таких детей много в Украине. Мы их так воспитываем. чтобы чистить рот смосковщенным детям. И это сигнал не для детей. Я хочу, чтобы этот сигнал наконец услышали родители смосковщенных детей", — заявила Ницой.

Она отметила, что если на таких родителей не повлияли ракеты и они не осознали, почему "должна быть украинская", то найден еще "один рычаг влияния".

"И мы угрожаем, что их детей ждут проблемы уже от наших детей, уже от наших внуков. Если вы не хотите этих проблем своим внукам, своим детям, научите их наконец быть украинцами. И вся эта проблема будет уничтожена, ликвидирована, преодолена", — заявила Ницой.

По ее мнению, это предупреждение и ограждение себя от будущей ситуации, которая назревает.

Ницой вновь призвала бить русскоязычных детей

"Потому что смосковщенные родители воспитывают своих детей московитами с московским языком, а мы, украиноязычные родители, воспитываем украиноязычных. Что сейчас у нас происходит? Сейчас у нас в стране происходит конфликт", — сказала Ницой.

Она сказала, что это сигнал для родителей, что "их детей будут бить, им будут бить морды, если не мы, то уже наши дети будут вашим детям бить морды".

"Это сигнал к принуждению. Это такой рычаг воздействия взрослым, что если ты не думаешь о себе, то подумай о своем ребенке" — сказала Ницой.

Напомним, Фокус писал о скандале между Еленой Мандзюк и Алексеем Гончаренко. Мандзюк, которая попала в скандал со своим комментарием относительно избиения русскоязычных детей, заявила о намерении подать иск против народного депутата Гончаренко. Она считает, что слова политика являются клеветой и сознательным искажением слов.

Сама блогерша прокомментировала начало расследования против нее. Она сказала, что отец ее детей четвертый год на фронте, а ее травят и пытаются посадить за ненависть ко всему русскому.