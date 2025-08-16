Письменниця Ніцой підтримала блогерку Мандзюк та закликала бити російськомовних дітей (відео)

Скандальна письменниця Лариса Ніцой заявила, що українських дітей потрібно виховувати так, щоб вони "начистили писок змосковщеним дітям". Та зауважила, що саме так виховує онуку.

Related video

Письменницю Ларису Ніцой, яка більше відома своїми скандальними заявами, запросили на ток-шоу "Воїни слова", що поговорити про "лагідну українізацію" та про кейс блогерки Олени Мандзюк та нардепа Олексія Гончаренка, який подав на неї до суду. В процесі обговорення вона заявила, що підтримує Олену і поруч з її дітьми, яких вона виховує так, що вони можуть "начистити писок змосковщеним дітям", стане і онука Ніцой.

"Я підтримую Олену Мандзюк. Я хочу її заспокоїти… поруч з її дітьми, яких вона виховує так, що вони можуть начистити писок змосковщеним дітям, стане й моя онучка. Я думаю, що стануть і онуки Ірини Дмитрівни Фаріон. І нас таких дітей багато в Україні. Ми їх так виховуємо. щоби чистити писок змосковщеним дітям. І це сигнал не для дітей. Я хочу, щоби цей сигнал нарешті почули батьки змосковщених дітей", - заявила Ніцой.

Вона зауважила, що якщо на таких батьків не вплинули ракети і вони не усвідомили, чому "повинна бути українська", то знайдено ще "один важель впливу".

"Та ми погрожуємо, що їхніх дітей чекають проблеми уже від наших дітей, уже від наших онуків. Якщо ви не хочете цих проблем своїм внукам, своїм дітям, навчіть їх нарешті бути українцями. І вся ця проблема буде знищена, ліквідована, подолана", - заявила Ніцой.

На її думку, це попередження і убезпечення себе від майбутньої ситуації, яка назріває.

Ніцой знов закликала бити російськомовних дітей

"Тому що змосковщені батьки виховують своїх дітей московитами з московською мовою, а ми, україномовні батьки, виховуємо україномовних. Що зараз у нас відбувається? Зараз у нас в країні відбувається конфлікт", - сказала Ніцой.

Вона сказала, що це сигнал для батьків, що "їхніх дітей лупитимуть, їм товктимуть писки, якщо не ми, то вже наші діти будуть вашим дітям лупити писки".

"Це сигнал до примусу. Це такий важель впливу дорослим, що якщо ти не думаєш про себе, то подумай про свою дитину"- сказала Ніцой.

Нагадаємо, Фокус писав про скандал між Оленою Мандзюк та Олексіем Гончаренком. Мандзюк, яка потрапила в скандал зі своїм коментарем щодо побиття російськомовних дітей, заявила про намір подати позов проти народного депутата Гончаренка. Вона вважає, що слова політика є наклепом і свідомим перекручуванням слів.

Сама блогерка прокоментувала початок розслідування проти неї. Вона сказала, що батько її дітей четвертий рік на фронті, а її цькують і намагаються посадити за ненависть до всього російського.