"Це не насильство": в Україні має бути "гидливість" до російської мови, — Ніцой (відео)

Українська письменниця і педагогиня Лариса Ніцой наголосила, що не підтримує насильство через мову. Однак, з її слів, примус не є насильством, і спілкування державною — вже закріплений законом обов'язок громадян.

Насильство через "мовне питання" — неприпустиме. Про це авторка книжок для дітей заявила в інтерв’ю NTA, опублікованому 18 жовтня.

Про закон і "мовне питання" — з 9:03

"А от примус, примус — це не насильство. Будь-який закон це примус: примус ходити на зелене світло, а не на червоне; примус платити податки, а не ховати їх в офшори; примус до багатьох інших дій, які прописані законом", — водночас зауважила Ніцой.

З її слів, можливо, хтось не хоче дотримуватись законів, але дискусію щодо руху пішохідними переходами відповідне правило припинило.

"Отак само і мовний примус — закон — повинен примушувати українських громадян до української мови. І він, до речі, і примушує", — підкреслила письменниця.

Вона уточнила, що спілкування державною мовою закріплене як обов’язок. На думку Ніцой, це і є примусом без насильства. Однак вона виступила за посилення штрафів і "тиску на суспільство".

"Психологічно ми повинні всі сформувати в суспільстві думку і ставлення неприйняття "москвоязу" у нашому суспільстві. Це треба сформувати таку думку певної гидливості, зневаги", — пояснила педагогиня.

За її оцінкою, така суспільна думка теж є примусом, адже під тиском влада ухвалює відповідні рішення. Водночас мовні активісти, влаштовуючи акції проти російської мови і висміюючи її, формують цю думку.

Нагадаємо, у серпні письменниця Лариса Ніцой підтримала блогерку Олену Мандзюк, похваливши виховання дітей, щоб ті могли "начистити писок змосковщеним дітям". Вона наголосила, що це — сигнал не для дітей, а для батьків.

У лютому Ніцой опинились у центрі скандалу через звинувачення у бік таксиста. Письменниця заявила, що водій відмовився розмовляти з нею українською. На те, що чоловік — ветеран і служив у ЗСУ, вона відповіла, що у тилу "будують Україну, а не рускій мір".