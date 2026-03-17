Сколько украинской молодежи общается на родном языке в быту и на работе: опрос

Украинские молодые люди все активнее общаются на родном языке в повседневной жизни, в кругу знакомых, публичном пространстве, в частности на работе и в учреждениях высшего образования.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного по инициативе Министерства молодежи и спорта Украины при технической и организационной поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине и правительства Дании. Ознакомиться с исследованием языкового вопроса можно в шестом разделе "Национальная идентичность".

Согласно результатам исследования, 73% украинской молодежи пользуются украинским языком, 7% — русским, 17% используют оба языка в одинаковой степени.

Распространенность языка общения в Украине прежде всего связана с регионом проживания. Так, все же чаще используют украинский язык как в публичном пространстве, так и в повседневной жизни жители запада и центра Украины.

Відео дня

Данные опроса свидетельствуют и о том, что 40% опрошенных в Украине полностью поддерживают идею полного запрета в стране российского культурного продукта, еще 18% — скорее поддерживают это. 21% совсем не поддерживают, а 18% скорее не поддерживают такие меры. Доля молодежи в Украине, которая поддерживает полный запрет российского культурного продукта в Украине, уменьшилась. Наибольшие изменения произошли среди младших возрастных категорий: если в 2024 г. 52% молодежи в возрасте от 14 до 19 лет выступали за идею полного запрета российского культурного пространства, то в 2025 г. — 28%.

В целом исследование было проведено в четыре этапа: кабинетное исследование; национальный репрезентативный опрос молодежи, проживающей на территории Украины; опрос украинской молодежи, проживающей на территории некоторых стран ЕС после 2022 года; качественное исследование с различными группами молодежи, проведенное методом фокус-групповых интервью. В исследовании указали о том, что для расчета выборки молодежи, проживающей в Украине, были использованы последние доступные данные от Госслужбы статистики Украины по состоянию на 1 января 2022 года. Также в выборку количественного исследования не попали молодые люди, которые на момент опроса находились в ВСУ, на временно оккупированных территориях или находились на расстоянии до 50 км от линии фронта. Специалисты также отметили, что во время проведения исследования в Украине применяли отключения электричества.

Напомним, осенью 2025 года украинские медиа со ссылкой на представителей МОН писали, что уровень знаний украинского среди молодежи растет ежегодно, но активное использование языка в повседневной жизни среди подростков падает.

А летом того же года в Раде заявляли о том, что Украине стоит инвестировать в мемы, ведь соцсеть TikTok влияет на молодежь сильнее родителей и учителей.