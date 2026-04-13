Польща змінила для українців правила подачі заяв на легалізацію: що потрібно знати

З 27 квітня Польща прийматиме заяви на легалізацію виключно в електронній формі.

Це стосується заяв на тимчасове та постійне проживання, а також на отримання статусу довгострокового резидента ЄС. Тепер подавати документи треба через новий портал MOS. Відповідне повідомлення з'явилося на ресурсі.

У повідомленні йдеться, що через перехід на нову систему передбачається повна відмова від паперових заяв після запуску порталу.

Відтак іноземців, у яких термін легального перебування спливає до 27 квітня 2026 року, закликають не зволікати з поданням документів. У таких випадках рекомендується подати заяву у паперовій формі до запуску нової системи.

"Особам, термін легального перебування яких закінчується до 27 квітня 2026 року, або приблизно протягом двох тижнів після цієї дати, рекомендується не зволікати з поданням заяви на отримання дозволу на проживання в Польщі та подати її якомога швидше в паперовому вигляді", — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що паперові документи мають надійти до воєводського управління не пізніше, аніж 26 квітня 2026 року. Наголошується, що дата відправлення поштою не враховується — важливою є тільки дата отримання заяви установою.

Якщо документи надійдуть після зазначеного строку вони не будуть розглядатися та залишаться без розгляду.

