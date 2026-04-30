"Он был готов отдать свою жизнь": Дуда рассказал, как Зеленский встретил вторжение РФ

Экс-президент Польши Анджей Дуда рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский в начале полномасштабного вторжения РФ не покинул Киев. Он испугался и был готов отдать жизнь, что существенно повлияло на успешную оборону страны.

Экс-президент Польши Анджей Дуда, возглавлявший страну в 2015-2025 годах, прокомментировал свои контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале полномасштабной войны России против Украины. Об этом он рассказал во время разговора с основателем интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрием Гордоном на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

В рамках разговора политик ответил на ряд вопросов, связанных с войной России против Украины и международной политикой. В частности, Дуда высказался о том, кого глава страны-агрессора Владимир Путин ненавидит больше — украинцев или поляков. Также он рассказал, верил ли в возможность полномасштабного вторжения России в Украину до 24 февраля 2022 года. Дуда также поделился личными воспоминаниями о разговорах с Зеленским в первые дни полномасштабного вторжения России.

"Я никогда не забуду эти мои разговоры с президентом Владимиром Зеленским. Я никогда не забуду, как он сказал мне, что не покинет Киев. И он не покинул Киев вместе со своими сотрудниками. Я до сих пор считаю, что это имело большое значение для успешной обороны Украины", — подчеркнул Анджей Дуда.

Экс-президент Польши отметил, что считает это решение важным фактором для успешной обороны Украины. По его мнению, моральный дух украинских защитников в значительной степени поддерживался именно позицией президента. Дуда подчеркнул, что Зеленский не убегал, не боялся и был готов пожертвовать собственной жизнью.

"Моральный дух среди защитников Украины был поддержан президентом. Он не убежал, не боялся и был готов отдать свою жизнь. Легко представить, что было бы, если бы россияне ворвались в Киев и их не удалось остановить. Они хотели захватить Владимира Зеленского. И, возможно, это закончилось бы его смертью. Поэтому это действительно была большая жертва, на которую он тогда был готов пойти", — отметил Анджей Дуда.

Напомним, что Анджей Дуда заявлял, что Украина с первых дней полномасштабного вторжения пыталась втянуть Польшу и страны НАТО в войну против РФ. Он связывал это, в частности, с инцидентом в Пшеводуве в ноябре 2022 года, когда на территорию Польши упала ракета.

Ранее мы также информировали, что Анджей Дуда рассказывал о разговоре с Владимиром Зеленским относительно Волынской трагедии. По его словам, президент Украины признался, что ранее не слышал об этих событиях, поскольку в школе о них не учили.