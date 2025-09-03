Украина с первых дней пыталась втянуть Польшу и страны НАТО в войну против РФ, — Дуда (видео)

Бывший президент Польши Анджей Дуда обвинил Киев во втягивании его страны в большую войну с Россией. По его словам, Владимир Зеленский требовал заявления о падении российских ракет в селе Пшеводув.

Власти Украины мечтали о поддержке НАТО в войне с Россией. Об этом сказал бывший президент Польши Анджей Дуда в интервью журналисту Богдану Рымановскому, которое опубликовано на YouTube.

В качестве примера он упомянул инцидент с двумя ракетами, упавшими в ноябре 2022 года в приграничном польском селе Пшеводув. Дуда сказал, что президент Украины Владимир Зеленский тогда настаивал на немедленном заявлении, что это были российские ракеты.

На вопрос журналиста, был ли Дуда в тот момент "в шоке", он ответил отрицательно.

Министр юстиции Польши Збигнев Жьобро 28 сентября 2023 года заявил, что ракеты принадлежали Украине и этот факт подтверждают результаты расследования.

"Можно и так сказать. Очевидно, это в их интересах [втянуть Польшу в войну]. Для них было бы лучше всего, если бы они смогли втянуть в войну страны НАТО. Это происходит с самого первого дня".

По его словам, мечта лидеров страны в положении Украины — чтобы НАТО встало с ними плечом к плечу и их армия получила поддержку Альянса.

"Танки, солдаты с техникой, воюющие вместе с ними против России. Каждый бы об этом мечтал, мы тоже, будь на их месте. Только Польша не согласится на это", — сказал Дуда.

Украинские власти на момент публикации новости не комментировали заявления Анджея Дуды.

Напомним, в городе Пшеводув 15 ноября 2022 года упали две ракеты во время массированных ракетных ударов российской армии по Украине. Ракета упала на зерносортировочный завод в Польше, двое мужчин погибли.

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тогда рассказывал, что ракеты не были выпущены украинскими средствами ПВО. Украина отрицала результаты расследования польской стороны о падении ракеты в Пшеводуве.