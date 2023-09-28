В Пшеводуве в 2022 году упала украинская ракета, — министр юстиции Польши

Обломки ракеты и многие другие факты якобы позволили беспрекословно установить, что ракета, которая упала на завод, прилетела из Украины.

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Ракета, упавшая на территории Польши в 2022 году в Пшеводуве, принадлежала Украине. Об этом сообщил 28 сентября министр юстиции Збигнев Жьобро, информирует PAP.

По его словам, оружие было не советского производства, а именно Украины. Он отметил, что об этом свидетельствуют результаты расследования.

"Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета", — заявил Жьобро.

Он добавил, что расследование трагедии в Пшеводуве исчерпало свои возможности, заявил в Люблине министр юстиции и генеральный прокурор Збигнев Жьобро. Анализ траектории полета, обломки ракеты и многие другие факты — все это позволило якобы безоговорочно установить, что ракета, которая упала на завод в Пшеводуве, прилетела из Украины.

В то же время он выразил сожаление по поводу отсутствия сотрудничества с украинской стороной. С какой именно локации выпустили ракету, в Польше не назвали.

Падение ракеты в Польше в 2022 году

В городе Пшеводув Люблинского воеводства Польши 15 ноября 2022 года упали две ракеты во время массированных ракетных ударов по Украине. Двое мужчин погибли, когда ракета упала на зерносортировочный завод в Пшеводуве. До сих пор никому не предъявлено обвинение. После этой трагедии возле Замостья были развернуты три немецких комплекта зенитных батарей Patriot. Они должны охранять эту часть польского неба до конца года.

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ВСУ располагают информацией, что ракета, которая убила двух человек в Пшеводуве, не была выпущена украинской ПВО. Дипломат уверен, что инцидент не повлияет на отношения Украины с западными партнерами. Он попросил предоставить доказательства.

Напомним, 28 сентября в МИД Румынии признали, что война в Украине задела их страну. Министр иностранных дел страны Луминица Одобеску отметила, что РФ нарушает румынское воздушное пространство и ставит под угрозу жителей страны.