Киеву так и не предоставили доказательств, что упавшая в Польше ракета, была украинской, – МИД

По словам главы ведомства Дмитрия Кулебы, у ВСУ есть информация, что ракета, убившая двух людей в Пшеводове, не была выпущена украинской ПВО. Дипломат уверен, что инцидент не повлияет на отношения Украины с западными партнерами.

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Киев так и не получил доказательств того, что упавшая в польском селе Пшеводов ракета была выпущена из украинской системы ПВО. Об этом в интервью газете Le Parisien заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы слышали политическую риторику о том, что это была украинская зенитная ракета, но не видели доказательств", –– в частности, прокомментировал он.

Он подчеркнул, что у ВСУ есть информация, что упавшая в Польше ракета не является украинской.

При этом дипломат отметил, что украинская сторона участвует в расследовании инцидента вместе с польскими профильными службами. И Киев готов к полному обмену имеющимися на сегодняшний день данными.

"После этого мы придем к общим выводам и примем их, какими бы они ни были", –– добавил Кулеба.

Как считает глава МИД, инцидент в Пшеводове не повлияет на отношения Киева с западными партнерами. По его словам, сегодня все союзники понимают, в каких условиях находится Украина из-за военной агрессии РФ.

Напомним, 15 ноября во время массированных ракетных ударов по Украине в городе Пшеводов Люблинского воеводства Польши упали две ракеты.

В результате происшествия погибло два человека –– 60-летний Богуслав Вос и 62-летний Богдан Чупек, которые работали на агропредприятии. Мужчины дружили несколько десятилетий и погибли вместе.

17 ноября на место падения ракет прибыли украинские специалисты, чтобы принять участие в независимом расследовании. Стороны договорились открыто взаимодействовать во время расследования причин трагедии.