Києву так і не надали доказів, що ракета, що впала в Польщі, була українською, – МЗС

За словами голови відомства Дмитра Кулеби, ЗСУ мають інформацію, що ракета, яка вбила двох людей у Пшеводуві, не була випущена українською ППО. Дипломат упевнений, що інцидент не вплине на відносини України з західними партнерами.

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Київ так і не отримав доказів того, що ракета, що впала в польському селі Пшеводув, була випущена з української системи ППО. Про це в інтерв'ю газеті "Le Parisien" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми чули політичну риторику про те, що це була українська зенітна ракета, але не бачили доказів", — зокрема, прокоментував він.

Він підкреслив, що ЗСУ мають інформацію, що ракета, яка впала в Польщі, не є українською.

Водночас дипломат зазначив, що українська сторона бере участь у розслідуванні інциденту разом з польськими профільними службами. І Київ готовий до повного обміну наявними на сьогодні даними.

"Після цього ми дійдемо загальних висновків і ухвалимо їх, хоч би якими вони були", –– додав Кулеба.

Як вважає глава МЗС, інцидент у Пшеводуві не вплине на відносини Києва з західними партнерами. За його словами, сьогодні всі союзники розуміють, у яких умовах Україна перебуває через військову агресію РФ.

Нагадаємо, 15 листопада під час масованих ракетних ударів по Україні у місті Пшеводув Люблінського воєводства Польщі впали дві ракети.

Внаслідок події загинуло двоє людей — 60-річний Богуслав Вос та 62-річний Богдан Чупек, які працювали на агропідприємстві. Чоловіки дружили кілька десятиліть та загинули разом.

17 листопада на місце падіння ракет прибули українські фахівці, щоби взяти участь у незалежному розслідуванні. Сторони домовилися відкрито взаємодіяти під час розслідування причин трагедії.