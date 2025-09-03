Україна з перших днів намагалася втягнути Польщу і країни НАТО у війну проти РФ, — Дуда (відео)

Колишній президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Київ у втягуванні його країни у велику війну з Росією. За його словами, Володимир Зеленський вимагав заяви про падіння російських ракет у селі Пшеводув.

Влада України мріяла про підтримку НАТО у війні з Росією. Про це сказав колишній президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю журналісту Богдану Римановському, яке опубліковано на YouTube.

Як приклад він згадав інцидент із двома ракетами, що впали в листопаді 2022 року в прикордонному польському селі Пшеводув. Дуда сказав, що президент України Володимир Зеленський тоді наполягав на негайній заяві, що це були російські ракети.

На запитання журналіста, чи був Дуда в той момент "у шоці", він відповів негативно.

Міністр юстиції Польщі Збігнєв Жьобро 28 вересня 2023 року заявив, що ракети належали Україні і цей факт підтверджують результати розслідування.

"Можна і так сказати. Очевидно, це в їхніх інтересах [втягнути Польщу у війну]. Для них було б найкраще, якби вони змогли втягнути у війну країни НАТО. Це відбувається з самого першого дня".

За його словами, мрія лідерів країни в становищі України — щоб НАТО встало з ними пліч-о-пліч і їхня армія отримала підтримку Альянсу.

"Танки, солдати з технікою, які воюють разом із ними проти Росії. Кожен би про це мріяв, ми теж, будь на їхньому місці. Тільки Польща не погодиться на це", — сказав Дуда.

Українська влада на момент публікації новини не коментувала заяви Анджея Дуди.

Нагадаємо, у місті Пшеводув 15 листопада 2022 року впали дві ракети під час масованих ракетних ударів російської армії по Україні. Ракета впала на зерносортувальний завод у Польщі, двоє чоловіків загинули.

Ексглава МЗС України Дмитро Кулеба тоді розповідав, що ракети не були випущені українськими засобами ППО. Україна заперечувала результати розслідування польської сторони про падіння ракети в Пшеводуві.