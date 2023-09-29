Падение ракеты в Пшеводуве: Украина не подтверждает выводы расследования Польши, — СМИ

По словам неназванного чиновника, о завершении расследования трагического события в Польше говорить пока рано, так как украинская следственная комиссия еще не предоставила свои результаты.

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Украина считает, что расследование падения ракеты в польском городе Пшеводув в ноябре 2022 года не завершено. Выводы Польши пока подтвердить нельзя. Об этом неназванный украинский чиновник сообщил "Европейской правде".

Собеседник заявил, что о завершении расследования трагического события в Польше говорить пока рано, так как украинская следственная комиссия еще не предоставила свои результаты.

"Этого еще не произошло. Украинская комиссия еще не предоставила своих результатов, поэтому мы не можем говорить, что выводы, озвученные польской стороной, являются окончательными. Так или иначе, нашей вины там нет", – сказал источник.

Падение ракеты в Польше в 2022 году: что известно

Напомним, что в городе Пшеводув Люблинского воеводства Польши 15 ноября 2022 года упали две ракеты во время массированных ракетных ударов по Украине. Двое мужчин погибли, когда ракета упала на зерносортировочный завод в Пшеводуве. До сих пор никому не предъявлено обвинение. После этой трагедии возле Замостья были развернуты три немецких комплекта зенитных батарей Patriot.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ВСУ располагают информацией, что ракета, которая убила двух человек в Пшеводуве, не была выпущена украинской ПВО. Дипломат уверен, что инцидент не повлияет на отношения Украины с западными партнерами. Он попросил предоставить доказательства.

28 сентября 2023 года министр юстиции Польши Збигнев Жьобро заявил, что в Пшеводуве в прошлом году упала украинская ракета. По его словам, оружие было не советского производства, а именно Украины. Он отметил, что об этом свидетельствуют результаты расследования.

По его словам, анализ траектории полета, обломки ракеты и многие другие факты — все это позволило якобы безоговорочно установить, что ракета, которая упала на завод в Пшеводуве, прилетела из Украины.