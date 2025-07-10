"В школе не учили": Зеленский заявил Дуде, что не слышал о Волынской трагедии (видео)

8-й президент Польши Анджей Дуда вспомнил, как обсуждал исторические события с украинскими лидерами. Он поделился, что с Владимиром Зеленским находил больше взаимопонимания, чем с его предшественником Петром Порошенко.

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Комментируя отношения с Украиной, польский лидер подчеркнул, что лучше иметь хорошего соседа, чем такого, который "ждет твоей ошибки". Об этом со ссылкой на его новое интервью передали в RMF FM.

"Нам нужна независимая, суверенная Украина на нашей восточной границе, как великое государство, которое будет выступать своеобразным барьером против России, против ее имперских амбиций, которые только что возродились", — подчеркнул Дуда.

Одной из тяжелых тем в отношениях между государствами является Волынская трагедия — польско-украинские партизанские бои 1943-1944 годов. Дуда вспомнил, как разговаривал об этом с украинскими президентами — и с Порошенко, и с Зеленским.

"Не скрою, что у меня всегда складывалось впечатление, что с президентом Зеленским я находил больше взаимопонимания. Я думаю, что он говорил правду, когда сказал мне: "Анджей, я никогда раньше не слышал об убийствах, об убийствах поляков на западных землях Украины, на Волыни. Нас об этом в школе не учили"", — поделился польский лидер.

Он не согласился с тем, что в основном жители западной части Украины знают об этих тяжелых исторических событиях.

"Вы уверены, что ваш дед хвастался своим внукам до колыбели, как он убил соседку вилами и разбил ее ребенка о хлев?" — иронично добавил Дуда.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявлял, что никогда не примет законы Украины, которые чтят ОУН-УП как борцов за свободу. Он подчеркивал, что считает этих бойцов "обычными военными преступниками" и убийцами.

Также в интервью от 9 июля Дуда сделал резкое заявление относительно пренебрежительного отношения Украины и союзников к вкладу Польши в логистику военной помощи. Он подчеркнул, что Запад воспринимает аэропорт в Жешуве как свою собственность, хотя это не так.