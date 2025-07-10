Польша может закрыть аэропорт для поставок оружия в Украину: Дуда сделал резкое заявление

Президент Польши Анджей Дуда резко высказался в адрес Украины и западных союзников, обвинив их в пренебрежительном отношении к вкладу Польши в логистику военной помощи. По его словам, аэропорт в Жешуве и автомагистрали почему-то воспринимаются союзниками как их собственность, хотя это далеко не так.

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"Они просто считают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали принадлежат им, извините, как будто это их. Но это не их, это наше. Если кому-то что-то не нравится, то мы закрываем и до свидания", — заявил 9 июля Дуда в интервью сразу трем польским изданиям — Otwarta Konserwa, Nowy Ład и Klub Jagielloński.

Анджей Дуда о военной логистике на территории Польши

В случае принятия такого решения, продолжил польский лидер, украинцам придется проявить креативность, и получать вооружение любым другим путем — морем, воздухом или сбрасывать грузы на парашютах.

Такая интонация Дуды вызвана тем, что Варшава чувствует себя исключенной из процесса принятия решений, касающихся логистики военной поддержки Киеву, хотя вправе требовать признания своего вклада и учитывать ее интересы в международной политике. И то, что Польшу не приглашали в международные органы, принимающие решения о доставке помощи Киеву через ее территорию, является скандалом.

"Польшу не пригласили в очень важные международные органы, в которых было принято решение о доставке помощи через нашу территорию. Это скандал", — подчеркнул он.

Стратегическое значение аэропорта Жешув-Ясенки

Отметим, что аэропорт Жешув-Ясенка, расположенный всего в 80 километрах от украинской границы, выполняет функцию основного транзитного узла для поставок американского и союзного вооружения Киеву.

По оценкам, через него проходит от 80 до 90% всей западной военной помощи Украине — включая оружие, боеприпасы и технику. В случае его закрытия может быть серьезно нарушена вся цепочка поставок, что окажет прямое влияние на эффективность украинских Вооруженных сил на линии фронта.

Напомним, Белый дом распорядился возобновить поставки Украине отдельных видов вооружения. Речь идет о высокоточных реактивных снарядах GMLRS, используемых в системах HIMARS, а также о 155-мм артиллерийских боеприпасах.