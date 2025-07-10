США возобновили поставки Украине снарядов для HIMARS и 155-мм боеприпасов, — AP

Администрация президента США Дональда Трампа возобновила поставки в Украину отдельных видов вооружения. В поставки включены высокоточные реактивные снаряды GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), используемые в системах HIMARS, а также 155-мм артиллерийские боеприпасы.

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Информация о возобновлении поставок поступила от источников в Белом доме на условиях анонимности, сообщает Associated Press. Однако точные сроки возобновления поставок пока не раскрываются.

Эта новость появилась спустя неделю после сообщений американских СМИ о приостановке части поставок оружия Киеву. Причиной, по данным источников, была озабоченность возможным истощением запасов вооружений в арсеналах армии США.

Реакция на это решение последовала быстро: 17 членов Конгресса и Сената США обратились с коллективным письмом к министру обороны с требованием восстановить полные объемы военной помощи Украине. А 7 июля Пентагон официально подтвердил, что по прямому поручению президента Трампа началась передача дополнительного оборонного вооружения.

Кроме того, Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность передачи Украине дополнительной батареи системы противовоздушной обороны Patriot. Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов о новых поставках американских зенитных комплексов глава Белого дома отметил, что "это очень дорого".

На фоне официальных заявлений западные журналисты предположили, что прекращение поставок Украине боеприпасов к системам ПВО обусловлено их дефицитом у самих США. Однако Пентагон официально опроверг публикации о том, что американская армия располагает лишь 25% от необходимого количества ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. По словам подполковника Брайона Макгарри, у вооруженных сил США есть все необходимое для ведения боевых действий и выполнения "любой миссии в любом месте и в любое время".

Напомним, Россия отреагировали на возобновление поставок оружия из США в Украину в типичной для Москвы риторике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это способствует продолжению войны. По его словам, возобновление поставок оружия не лежит в поле попыток способствовать мирному урегулированию войны в Украине.