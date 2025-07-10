США відновили постачання Україні снарядів для HIMARS і 155-мм боєприпасів, — AP

Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила постачання в Україну окремих видів озброєння. До поставок включено високоточні реактивні снаряди GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), що використовуються в системах HIMARS, а також 155-мм артилерійські боєприпаси.

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Інформація про відновлення поставок надійшла від джерел у Білому домі на умовах анонімності, повідомляє Associated Press. Однак точних термінів відновлення постачань поки що не розкривають.

Ця новина з'явилася через тиждень після повідомлень американських ЗМІ про припинення частини постачання зброї Києву. Причиною, за даними джерел, була стурбованість можливим виснаженням запасів озброєнь в арсеналах армії США.

Реакція на це рішення була швидкою: 17 членів Конгресу і Сенату США звернулися з колективним листом до міністра оборони з вимогою відновити повні обсяги військової допомоги Україні. А 7 липня Пентагон офіційно підтвердив, що за прямим дорученням президента Трампа почалося передання додаткового оборонного озброєння.

Крім того, Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість передачі Україні додаткової батареї системи протиповітряної оборони Patriot. Водночас, відповідаючи на запитання журналістів щодо нових поставок американських зенітних комплексів, глава Білого дому зазначив, що "це дуже дорого".

На тлі офіційних заяв західні журналісти припустили, що припинення постачань Україні боєприпасів до систем ППО зумовлене їх дефіцитом у самих США. Однак Пентагон офіційно спростував публікації про те, що американська армія має лише 25% від необхідної кількості ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. За словами підполковника Брайона Макгаррі, у збройних сил США є все необхідне для ведення бойових дій і виконання "будь-якої місії в будь-якому місці й у будь-який час".

Нагадаємо, Росія відреагувала на відновлення постачання зброї зі США в Україну в типовій для Москви риториці. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це сприяє продовженню війни. За його словами, відновлення надання зброї не лежить у полі спроб сприяти мирному врегулюванню війни в Україні.