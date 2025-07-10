Польща може закрити аеропорт для постачання зброї в Україну: Дуда зробив різку заяву

Президент Польщі Анджей Дуда різко висловився на адресу України та західних союзників, звинувативши їх у зневажливому ставленні до внеску Польщі в логістику військової допомоги. За його словами, аеропорт у Жешуві та автомагістралі чомусь сприймаються союзниками як їхня власність, хоча це далеко не так.

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"Вони просто вважають, що аеропорт у Жешуві та наші автомагістралі належать їм, вибачте, ніби це їхнє. Але це не їхнє, це наше. Якщо комусь щось не подобається, то ми закриваємо і до побачення", — заявив 9 липня Дуда в інтерв'ю одразу трьом польським виданням — Otwarta Konserwa, Nowy Ład і Klub Jagielloński.

Анджей Дуда про військову логістику на території Польщі

У разі ухвалення такого рішення, продовжив польський лідер, українцям доведеться проявити креативність, і отримувати озброєння будь-яким іншим шляхом — морем, повітрям або скидати вантажі на парашутах.

Така інтонація Дуди викликана тим, що Варшава відчуває себе виключеною з процесу ухвалення рішень, що стосуються логістики військової підтримки Києву, хоча має право вимагати визнання свого внеску і враховувати її інтереси в міжнародній політиці. І те, що Польщу не запрошували до міжнародних органів, які ухвалюють рішення про доставку допомоги Києву через її територію, є скандалом.

"Польщу не запросили в дуже важливі міжнародні органи, в яких було ухвалено рішення про доставку допомоги через нашу територію. Це скандал", — підкреслив він.

Стратегічне значення аеропорту Жешув-Ясенки

Зазначимо, що аеропорт Жешув-Ясенка, розташований всього за 80 кілометрів від українського кордону, виконує функцію основного транзитного вузла для постачань американського і союзного озброєння Києву.

За оцінками, через нього проходить від 80 до 90% всієї західної військової допомоги Україні — включно зі зброєю, боєприпасами й технікою. У разі його закриття може бути серйозно порушено весь ланцюжок поставок, що матиме прямий вплив на ефективність українських Збройних сил на лінії фронту.

Нагадаємо, Білий дім розпорядився відновити постачання Україні окремих видів озброєння. Йдеться про високоточні реактивні снаряди GMLRS, що використовуються в системах HIMARS, а також про 155-мм артилерійські боєприпаси.