"В школі не вчили": Зеленський заявив Дуді, що не чув про Волинську трагедію (відео)

8-й президент Польщі Анджей Дуда згадав, як обговорював історичні події з українськими лідерами. Він поділився, що з Володимиром Зеленським знаходив більше порозуміння, ніж з його попередником Петром Порошенком.

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Коментуючи відносини з Україною, польський лідер підкреслив, що краще мати доброго сусіда, ніж такого, який "чекає на твою помилку". Про це з посиланням на його нове інтервʼю передали у RMF FM.

"Нам потрібна незалежна, суверенна Україна на нашому східному кордоні, як велика держава, яка буде виступати своєрідним бар'єром проти Росії, проти її імперських амбіцій, які щойно відродилися", — підкреслив Дуда.

Однією з важких тем у відносинах між державами є Волинська трагедія — польсько-українські партизанські бої 1943-1944 років. Дуда згадав, як розмовляв про це з українськими президентами — і з Порошенком, і з Зеленським.

"Не приховую, що у мене завжди складалося враження, що з президентом Зеленським я знаходив більше порозуміння. Я думаю, що він говорив правду, коли сказав мені: "Анджею, я ніколи раніше не чув про вбивства, про вбивства поляків на західних землях України, на Волині. Нас про це в школі не вчили"", — поділився польський лідер.

Він не погодився з тим, що здебільшого жителі західної частини України знають про ці важкі історичні події.

"Ви впевнені, що ваш дід хвалився своїм онукам до колиски, як він вбив сусідку вилами й розбив її дитину об хлів?" — іронічно додав Дуда.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що ніколи не прийме закони України, які шанують ОУН-УП як борців за свободу. Він підкреслював, що вважає цих бійців "звичайними воєнними злочинцями" і вбивцями.

Також в інтерв’ю від 9 липня Дуда зробив різку заяву щодо зневажливого ставлення України і союзників до внеску Польщі в логістику військової допомоги. Він підкреслив, що Захід сприймає аеропорт у Жешуві як свою власність, хоча це не так.