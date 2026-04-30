"Він був готовий віддати своє життя": Дуда розповів, як Зеленський зустрів вторгнення РФ

Експрезидент Польщі Анджей Дуда розповів про те, що президент України Володимир Зеленський на початку повномасштабного вторгнення РФ не залишив Київ. Він злякався і був готовий віддати життя, що суттєво вплинуло на успішну оборону країни.

Експрезидент Польщі Анджей Дуда, який очолював країну у 2015–2025 роках, прокоментував свої контакти з президентом України Володимиром Зеленським на початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це він розповів під час розмови із засновником інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитра Гордона на YouTube-каналі "В гостях у Гордона".

У межах розмови політик відповів на низку запитань, пов’язаних із війною Росії проти України та міжнародною політикою. Зокрема, Дуда висловився про те, кого очільник країни-агресора Володимир Путін ненавидить більше — українців чи поляків. Також він розповів, чи вірив у можливість повномасштабного вторгнення Росії в Україну до 24 лютого 2022 року. Дуда також поділився особистими спогадами про розмови із Зеленським у перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

"Я ніколи не забуду ці мої розмови з президентом Володимиром Зеленським. Я ніколи не забуду, як він сказав мені, що не покине Київ. І він не покинув Київ разом зі своїми співробітниками. Я досі вважаю, що це мало велике значення для успішної оборони України", — наголосив Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі наголосив, що вважає це рішення важливим чинником для успішної оборони України. На його думку, моральний дух українських захисників значною мірою підтримувався саме позицією президента. Дуда підкреслив, що Зеленський не тікав, не боявся і був готовий пожертвувати власним життям.

"Моральний дух серед захисників України був підтриманий президентом. Він не втік, не боявся і був готовий віддати своє життя. Легко уявити, що було б, якби росіяни увірвалися в Київ і їх не вдалося зупинити. Вони хотіли захопити Володимира Зеленського. І, можливо, це закінчилося б його смертю. Тож це справді була велика жертва, на яку він тоді був готовий піти", — зазначив Анджей Дуда.

Нагадаємо, що Анджей Дуда заявляв, що Україна з перших днів повномасштабного вторгнення намагалася втягнути Польщу та країни НАТО у війну проти РФ. Він пов’язував це, зокрема, з інцидентом у Пшеводуві в листопаді 2022 року, коли на територію Польщі впала ракета.

Раніше ми також інформували, що Анджей Дуда розповідав про розмову з Володимиром Зеленським щодо Волинської трагедії. За його словами, президент України зізнався, що раніше не чув про ці події, оскільки в школі про них не навчали.