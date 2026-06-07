Теперь не в Польше: Украина изменила аэропорт для зарубежных визитов Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский летел в Великобританию через аэропорт Кишинева в Республике Молдова. Ранее политик использовал для международных поездок аэропорт Жешува в Польше.

Информация специализированного ресурса FlightAware, отслеживающего полеты, свидетельствует о том, что самолет президента прилетел из Жешува в Кишинев утром воскресенья, 7 июня. Уже оттуда он отправился в лондонский Станстед. На это обратило внимание издание "Европейская правда".

Маршрут самолета Зеленского из Молдовы в Британию из Молдовы Фото: скрин

В то же время история полетов президентского самолета свидетельствует о том, что Владимир Зеленский ранее регулярно использовал аэропорт польского Жешува для поездок. Именно аэропорт "Ясенка" в этом городе был основным местом базирования первого борта, отсюда начинались и здесь завершались зарубежные путешествия украинского президента и должностных лиц, которые использовали его.

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История полетов самолета Зеленского Фото: скрин

Пока неизвестно, с чем может быть связано изменение аэропорта. Однако стоит заметить, что это произошло на фоне скандала, разгоревшегося между Киевом и Варшавой из-за присвоения одному из украинских подразделений ССО названия в честь героев УПА.

Вскоре после этого бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что снимает флаг Украины с груди и больше не будет поддерживать Зеленского.

Действующий польский лидер Кароль Навроцкий взамен объявил, что будет добиваться лишения Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши. Лидер польской ультраправой партии "Конфедерация", которая имеет антиукраинскую позицию, вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак призвал блокировать вступление Украины в ЕС из-за скандала с УПА.

6 июня премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за напряженность в отношениях между Киевом и Варшавой на Украину. Он также предупредил Украину, что если аргументы польской стороны не сработают, то "жесткий бизнес" будет определять отношения между странами вместо эмпатии.