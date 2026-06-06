"Много вложили, чтобы преодолеть демонов прошлого": Туск предупредил Киев из-за скандала с УПА

Премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом на Украину. Политик предупредил, что если аргументы не сработают, "жесткий бизнес" будет определять отношения между странами вместо эмпатии.

Туск заявил, что Украине необходимо искать решение для урегулирования конфликта. Сейчас продолжаются переговоры между представителями польского правительства и главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым. Об этом польский премьер заявил 5 июня, возвращаясь из Черногории, где он принял участие в саммите ЕС-Западные Балканы, пишет RMF24.

"Украинская сторона сама вызвала эту проблему, поэтому пусть теперь ищет решение. Сейчас продолжаются переговоры моих представителей с руководителем канцелярии президента Зеленского, господином Будановым", — подчеркнул Туск.

Он также назвал напряженность "абсолютно ненужным конфликтом относительно исторических толкований".

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"Жаль, потому что мы много инвестировали, я тоже, чтобы преодолеть демонов прошлого", — добавил Туск.

Польский премьер объяснил, что понимает реакцию президента Кароля Навроцкого. Тот в конце мая заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского могут лишить ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши. Причиной стало присвоение одному из подразделений Сил специальных операций Украины наименования Героев УПА.

"После этого несчастного случая, которым стало решение, объявленное президентом Зеленским, я вполне понял реакцию президента Навроцкого. Я, возможно, отреагировал бы иначе", — заявил Дональд Туск.

Он напомнил, что в конце июня в Гданьске должна состояться Конференция по восстановлению Украины URC 2026. Это, по его словам, еще одна причина, почему Киев должен ценить сложившиеся отношения с Варшавой.

Напомним, что 29 мая мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на намерения Навроцкого забрать орден у Зеленского.

В мае также бывший президент Польши Лех Валенса снял флаг Украины с груди и заявил, что больше не поддерживает Зеленского.