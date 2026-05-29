Из-за УПА: Зеленского могут лишить самого престижного польского ордена, — Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши. Причиной стало решение Зеленского присвоить одному из подразделений Сил специальных операций Украины наименование Героев УПА.

Об этом сообщает польское издание Onet.

"8 июня состоится заседание капитула ордена Белого Орла. Я предложил включить в повестку дня вопрос о лишении ордена президента Украины Владимира Зеленского", — заявил Навроцкий.

Он раскритиковал решение украинского президента о присвоении элитному подразделению ССО наименования Героев УПА.

"Президент Украины, присвоив украинскому подразделению наименование в честь Героев УПА, предоставил российской пропаганде замечательный материал и немало подпитки. Я очень критически оцениваю это решение", — сказал польский президент.

Решение, которое вызвало реакцию Варшавы, Зеленский принял 28 мая. Наименование Героев УПА получило элитное подразделение Самостоятельного центра специальных операций "Север".

Орден Белого Орла Зеленскому вручил в апреле 2023 года тогдашний президент Польши Анджей Дуда во время визита украинского лидера в Варшаву.

Орден Белого Орла — высшая государственная награда Польши. Его вручают за выдающиеся заслуги перед польским государством и обществом, а также за развитие международного сотрудничества. Наградой могут отмечать как граждан Польши, так и иностранцев, в частности глав государств и других выдающихся деятелей.

