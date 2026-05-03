От "Золотой Звезды" до ордена Свободы: как работает в Украине система наград во время войны

Пока продолжается полномасштабная война, указы о награждении украинских военных появляются регулярно — иногда каждую неделю. Орденами отмечают не только подвиги на фронте, но и вклад в государство, дипломатию и волонтерство. Система, созданная после Независимости, сегодня работает на максимум. Фокус выяснил, какие ордена существуют в Украине, за что их дают и кто становится их кавалерами.

Система государственных наград Украины была сформирована уже после провозглашения независимости и постепенно перестраивалась в 1990-х годах. Отправной точкой стало 3 мая 1995 года, когда указом президента Леонида Кучмы был установлен первый после 1991 года государственный орден — Богдана Хмельницкого. Именно с этого решения началось формирование современной украинской наградной системы. С тех пор перечень наград расширялся, охватывая как военные, так и гражданские заслуги.

Согласно закону "О государственных наградах Украины", ордена являются одной из высших форм отличия государства — наряду с почетными званиями и медалями. Они присуждаются указами президента — сегодня это делает Владимир Зеленский — и могут вручаться как гражданам Украины, так и иностранцам.

Ключевое отличие орденов — в масштабе заслуг. Если медали часто отмечают конкретный эпизод или событие, то ордена, как правило, — системный вклад или исключительный подвиг. Большинство из них имеют несколько степеней — от третьей до первой, где самый высокий уровень означает наибольшее признание.

После 2022 года система фактически перешла в военный режим: количество награждений резко возросло, а среди кавалеров преобладают военные. В то же время часть орденов, которые ранее вручались преимущественно за гражданские заслуги, отошли на второй план — их заменили награды, связанные с обороной страны и личным героизмом.

Герой Украины: кто получает наивысшую награду

"Золотая Звезда" — государственная награда, которую вручают вместе со званием Героя Украины за исключительный героизм

Высшей государственной наградой в Украине является звание "Герой Украины", которое сопровождается вручением одного из двух орденов — "Золотой Звезды" или Ордена Государства. Первый присуждается за исключительный героизм, прежде всего на поле боя, второй — за выдающиеся трудовые и государственные достижения.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году количество таких награждений резко возросло. Президент Владимир Зеленский регулярно подписывает указы о присвоении звания военнослужащим, часто — посмертно.

Среди самых известных примеров — украинский пилот Степан Тарабалка, которому звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" было присвоено посмертно за участие в боевых действиях в начале вторжения. Также это звание получали защитники Мариуполя, в частности военные полка "Азов", которые держали оборону завода "Азовсталь" в чрезвычайно сложных условиях.

Кроме военных, звание Героя Украины может присваиваться и гражданским — за выдающийся вклад в развитие государства, экономики или науки. Впрочем, в нынешних условиях абсолютное большинство награжденных — именно военные, а орден "Золотая Звезда" фактически стал символом героизма на фронте.

В то же время это не только символическая награда. Звание предусматривает государственные льготы и официальный статус, а также фиксирует имя человека в истории страны как одного из ключевых героев своего времени.

Орден Государства: вторая награда Героя Украины

Орден Государства — одно из двух знаков отличия звания Героя Украины

Наряду с "Золотой Звездой" в структуре высшей награды существует еще одна награда — Орден Государства. Именно им отмечают тех, кто получает звание "Герой Украины" не за боевой подвиг, а за выдающиеся достижения в развитии государства, экономики, науки или культуры.

Если "Золотая Звезда" сегодня ассоциируется прежде всего с фронтом и героизмом на поле боя, то Орден Государства — это награда за системный вклад в развитие страны. До 2022 года именно эта награда часто вручалась представителям гражданских профессий — ученым, промышленникам, государственным деятелям.

Среди известных примеров — украинский ученый Борис Патон, которому было присвоено звание Героя Украины с вручением Ордена Государства за выдающийся вклад в развитие науки и государства. Также этой наградой награждали деятелей науки, культуры и других сфер, которые имели стратегическое влияние на развитие страны.

После начала полномасштабной войны эта награда отошла на второй план — количество ее присвоений существенно уменьшилось на фоне массовых награждений военных "Золотой Звездой". В то же время Орден Государства остается важной частью системы — как награда для тех, чей вклад формирует фундамент государства вне поля боя.

Орден Богдана Хмельницкого: награда для командиров и тактических решений

Орден Богдана Хмельницкого — государственная награда, которую вручают военным за успешное командование и боевые заслуги

Орден Богдана Хмельницкого — одна из ключевых военных наград Украины, которая имеет три степени и вручается прежде всего за успешное командование и проведение боевых операций. Именно этот орден стал первым в современной наградной системе государства: он был введен 3 мая 1995 года указом президента Леонида Кучмы.

Награду получают преимущественно офицеры — за удачное планирование операций, удержание позиций или успешные наступательные действия. Если орден "За мужество" чаще отмечает личный героизм, то орден Богдана Хмельницкого — это об уровне управления и ответственности за подразделение.

После 2022 года эта награда стала одной из самых распространенных среди командного состава ВСУ. Указами президента регулярно отмечаются командиры бригад, батальонов и рот, которые проявили себя во время боев на востоке и юге Украины.

Среди открытых примеров — награждение военных, участвовавших в обороне Киевской области, Харьковском контрнаступлении и боях за Донбасс. Часть из них получает орден посмертно — за операции, которые позволили удержать позиции или спасти личный состав.

Фактически этот орден стал одним из главных индикаторов роли командира на войне: его получают не за один поступок, а за результат, который повлиял на ход боя.

Орден "За мужество": награда за личный героизм

Орден "За мужество" — государственная награда, которую вручают за личную отвагу и героизм во время боевых действий и спасательных операций

Орден "За мужество" — одна из самых распространенных государственных наград во время войны. Его вручают за личную отвагу, самопожертвование и действия, связанные с риском для жизни — как на фронте, так и в тылу.

В отличие от ордена Богдана Хмельницкого, который в основном получают командиры, "За мужество" часто вручают рядовым военным, сержантам, спасателям, полицейским и даже гражданским. Это награда за конкретный поступок — бой, эвакуацию, спасение людей или выполнение задания под обстрелами.

После 2022 года именно этот орден стал одним из самых массовых.

Среди публично известных примеров — награждение украинских защитников, которые выводили побратимов из окружения, удерживали позиции под интенсивными обстрелами или спасали гражданских во время боевых действий. Отдельно отмечаются спасатели ГСЧС, которые работают на местах ракетных ударов, разбирают завалы и извлекают людей из-под обломков.

Этот орден часто называют "ближайшим к окопу" — он напрямую связан с реальными историями войны, где решающими становятся секунды, решения и готовность рисковать жизнью.

Орден "За заслуги": награда не только за войну

Орден "За заслуги" — государственная награда, которую вручают за достижения в экономике, культуре, науке и государственной службе

Одна из самых универсальных государственных наград Украины — орден "За заслуги". Его вручают за достижения в разных сферах — от обороны и государственной службы до культуры, науки и экономики. Орден имеет три степени — от третьей до первой, причем высшая обычно присуждается за многолетний и системный вклад.

В отличие от сугубо боевых наград, этот орден могут получать как военные, так и гражданские. До 2022 года среди награжденных часто были чиновники, художники, спортсмены или руководители предприятий. После начала полномасштабной войны круг кавалеров расширился — к нему массово добавились волонтеры, медики, представители оборонной сферы.

Указами президента регулярно отмечаются как военные, так и гражданские, которые обеспечивают функционирование государства в условиях войны — от логистики до международной поддержки. В частности, 19 января 2023 года президент Зеленский наградил президента Европейского совета Шарля Мишеля орденом "За заслуги" I степени.

Среди примеров — награждение украинских волонтеров, врачей и деятелей культуры, которые работают на страну во время войны. В частности, орденом "За заслуги" были отмечены телеведущий и волонтер Сергей Притула — за масштабные сборы средств на нужды армии, а также кардиохирург Борис Тодуров — за развитие медицины и работу в условиях войны. Среди деятелей культуры — писатель Сергей Жадан, который активно занимается волонтерством и представляет Украину за рубежом.

Фактически этот орден стал своеобразным "мостом" между фронтом и тылом: он фиксирует вклад тех, кто не всегда участвует в боевых действиях, но обеспечивает устойчивость страны во время войны.

Орден князя Ярослава Мудрого: награда для государства и дипломатии

Орден князя Ярослава Мудрого — государственная награда, которую вручают за выдающиеся заслуги в политике, дипломатии и развитии государства

Орден князя Ярослава Мудрого — один из самых престижных орденов Украины, который вручается за выдающиеся заслуги перед государством в сфере политики, дипломатии, экономики и культуры. Он имеет пять степеней и традиционно считается наградой "государственного уровня".

В отличие от боевых орденов, его получают не за конкретный подвиг, а за системный вклад в развитие страны или укрепление ее позиций на международной арене. Именно поэтому среди кавалеров — украинские политики, дипломаты, а также иностранные лидеры, которые поддерживают Украину.

В частности, среди известных примеров — Джо Байден, который еще в 2017 году был награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени за вклад в развитие украинско-американских отношений. После начала полномасштабной войны эту награду начали активнее вручать международным партнерам: в частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получила орден князя Ярослава Мудрого I степени во время визита в Киев в сентябре 2022 года.

Также орден получают украинские государственные деятели — за многолетнюю службу, реформирование институтов или развитие стратегических отраслей. В мирное время именно эта награда часто была одной из главных для политической и управленческой элиты.

Фактически орден князя Ярослава Мудрого выполняет роль инструмента не только внутреннего признания, но и внешней политики — через него Украина отмечает тех, кто влияет на ее позиции в мире.

Орден Свободы: награда за принципы и ценности

Орден Свободы — одна из высших государственных наград Украины, которую вручают за заслуги в укреплении независимости и развитии демократии

Эта награда — одна из самых высоких, которая вручается за выдающиеся заслуги в укреплении суверенитета, независимости и развитии демократии. В отличие от большинства орденов, он не имеет степеней и присуждается за действительно исключительный вклад.

Это одна из наименее "массовых" наград: ее вручают редко, и преимущественно — за политические или общественные достижения, которые имеют долгосрочное значение для государства. Среди кавалеров — как украинские деятели, так и иностранные политики, которые поддерживали Украину в критические моменты.

В частности, орденом Свободы был отмечен президент Польши Анджей Дуда — за последовательную политическую поддержку Украины, в частности на международной арене, и содействие консолидации партнеров в противодействии российской агрессии.

В то же время эту награду могут получать и украинские общественные деятели — за вклад в развитие демократии, защиту прав человека или укрепление гражданского общества. В этом смысле орден Свободы больше связан с принципами и идеями, чем с конкретными событиями.

Орден княгини Ольги: награда для женщин

Орден княгини Ольги — государственная награда, которую вручают женщинам за выдающиеся заслуги в государственной, культурной и общественной деятельности

Орден княгини Ольги — государственная награда, которую вручают женщинам за выдающиеся заслуги в государственной, общественной, научной, образовательной, культурной и других сферах. Орден имеет три степени и присуждается постепенно — от третьей к первой.

Это одна из немногих наград в украинской системе, которая имеет четкую гендерную направленность. Она появилась еще в 1997 году как способ отметить вклад женщин в развитие государства — от медицины и образования до волонтерства и государственного управления.

После 2022 года среди награжденных значительно увеличилось количество женщин, привлеченных к обороне страны и поддержке армии. В частности, орденом княгини Ольги отмечали волонтерок, медиков и общественных деятелей. Среди известных примеров — писательница Оксана Забужко, которую наградили за вклад в культуру и международное представление Украины, а также волонтеры, которые занимаются обеспечением фронта.

В то же время эта награда остается важной и в мирных сферах — ее получают преподавательницы, врачи, ученые и представительницы культуры, которые годами работают на развитие страны.

Орден Даниила Галицкого: награда за службу и профессионализм

Орден Даниила Галицкого — государственная награда, которую вручают военнослужащим за добросовестную службу и профессионализм

Орден Даниила Галицкого вручают военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований за добросовестную службу, профессионализм и выполнение служебных обязанностей.

В отличие от орденов, отмечающих героизм или боевые операции, эта награда больше связана со стабильной, системной работой в армии. Ее получают офицеры за организацию службы, подготовку подразделений, эффективное управление и вклад в обороноспособность.

После начала полномасштабной войны роль этого ордена только возросла. Указами президента регулярно награждают военных, которые обеспечивают функционирование армии — от логистики до управления частями.

Среди награжденных — офицеры, которые организовывают оборону на ключевых направлениях, координируют действия подразделений или отвечают за подготовку личного состава. Часто это те, чья работа менее публичная, но критически важна для результата на фронте.

Этот орден — о "скелете армии": тех, кто не всегда на передовой в медиа, но держит систему в рабочем состоянии.

Орден "За оборону Украины": новая награда военного времени

Орден "За оборону Украины" — государственная награда, которую вручают за вклад в защиту страны и укрепление ее обороноспособности во время войны

Одна из самых новых государственных наград, введенная уже во время полномасштабной войны — орден "За оборону Украины". Его вручают за личный вклад в защиту государства, укрепление обороноспособности и участие в отпоре российской агрессии.

В отличие от классических орденов, которые существовали еще до 2022 года, эта награда стала прямым ответом на новые реалии войны. Ее получают не только военные, но и гражданские — волонтеры, медики, представители критической инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование страны в условиях боевых действий.

Указами президента регулярно отмечаются как участники боевых действий, так и те, кто работает в тылу — от обеспечения армии до ликвидации последствий ракетных ударов.

Среди примеров — награждение энергетиков, которые восстанавливают инфраструктуру после обстрелов, работников транспорта, обеспечивающих эвакуацию, а также волонтеров, которые занимаются снабжением для фронта.

Фактически этот орден стал символом современной войны, где оборона страны — это не только фронт, но и тыл, инфраструктура и общество в целом.

Орден Героев Небесной Сотни: награда, связанная с Майданом

Орден Героев Небесной Сотни — государственная награда, которой чествуют гражданское мужество и самопожертвование во время Революции Достоинства

Одна из самых символических государственных наград Украины. Орден Героев Небесной Сотни был введен после событий Революции Достоинства для чествования гражданского мужества, самопожертвования и борьбы за демократические ценности.

В отличие от большинства орденов, эта награда имеет четкую историческую привязку. Ее вручали участникам протестов, активистам, а также тем, кто сделал весомый вклад в развитие гражданского общества после Майдана.

Среди награжденных — как украинские граждане, так и иностранцы, которые поддерживали Украину в тот период. Часть наград была присуждена посмертно — в честь погибших во время протестов.

В современных условиях орден вручается значительно реже, чем другие награды. В то же время он сохраняет особый статус — как награда не только за действия, но и за ценности, которые стали основой современной украинской государственности.

Это орден памяти: он фиксирует события, которые определили политический курс страны и повлияли на ее дальнейшее развитие.

