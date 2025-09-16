Дочь Максима Нелипы расплакалась перед Зеленским, получая награду отца (видео)

Дочь погибшего на войне шоумена Максима Нелипы, Мария, получила орден отца "За заслуги" III степени на церемонии по случаю Дня украинского кино.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил актера и воина Максима Нелипу орденом "За заслуги" III степени. Момент, когда Мария со слезами на глазах получает награду отца, растрогал сеть.

На видео видно, как дочь шоумена выходит к главе государства, благодарит его и не может сдержать эмоций, получив посмертную награду отца.

Дочь Максима Нелипы получила награду отца

В комментариях украинцы трогательно отреагировали на этот момент:

"Все, кто погиб за Украину, имеют право получить награды, все они герои. Вечная память и слава каждому герою".

"Ни одна награда не заменит папу".

"Как я его любила. И до сих пор не верю, что его нет с нами!".

Максим Нелипа погиб на войне

Старший лейтенант Максим Нелипа погиб в бою за Украину 12 мая 2025 года. Звезда украинского телевидения присоединился в ряды украинской армии в 2022 году. Шоумен служил в составе 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов. Накануне гибели его назначили командиром роты.

Максим Нелипа Фото: Соцсети

