Бывшая жена погибшего шоумена Максима Нелипы призналась, почему не была на его похоронах
Тамара Нелипа, бывшая жена шоумена и военного Максима Нелипы, который погиб 12 мая 2025 года, рассказала о причине своего отсутствия на похоронах экс-супруга.
Об этом Тамара Нелипа рассказала в интервью Славе Демину.
Тамара Нелипа призналась, что ее уговорила не ехать мать Максима, ее свекровь. Также она переживала, что ее сына Артема не пустят обратно в Израиль, где сейчас находится семья.
"Скажу, я разговаривала с мамой Макса тогда, и она меня тогда заверила, что будет гроб закрыт. Почему-то она мне тогда сказала, что типа смысл вам ехать, если он будет закрытым. И потом будет кремация. То есть не будет похорон, будет кремация. У них был такой план", — рассказала Тамара Нелипа.
Также женщина переживала, выпустят ли Артема, сына Максима Нелипы, обратно из Украины в Израиль, поскольку ему 21 год.
"Потом, когда я Артему это сказала, мы подняли всех, чтобы он уехал, армия его отпускала отсюда. Но из Украины нам позвонили и сказали, что не факт, даже Зеленский не сможет помочь, если он пересечет границу, что его могут забрать. Имеют право на это", — рассказала Тамара.
Но она собирается приехать к бывшему мужу на могилу летом 2025 года. Скорее всего, это произойдет в июле и в Украину Тамара приедет только вместе с дочерью.
"Да. Артем не сможет приехать пока что", — подчеркнула она.
Где живет семья Максима Нелипы во время войны в Украине
После начала полномасштабного вторжения РФ семья шоумена Максима Нелипы уехала жить в Израиль к родственникам — брату своей матери, который живет в Израиле с 1998 года. Экс-супруга с дочерью уехали 8 марта, а сын остался. Тамара и Максим развелись в 2019 году.
Сын Артем, которому в 2022 году было 17 лет, сначала хотел пойти в ВСУ с отцом, но его не взяли. Затем парень все-таки поехал в Израиль, где поступил в институт и пошел служить в израильские вооруженные силы.
Напомним, с Максимом Нелипой попрощались 23 мая 2025 года. Похоронен шоумен в Киеве, на Байковом кладбище.
Максим Нелипа стал на защиту родины в марте 2022 года. Сначала он пошел в ТрО, а затем вступил в ряды ВСУ, где служил в звании старшего лейтенанта. Его последним местом службы был 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов.