Бывшая жена погибшего шоумена Максима Нелипы призналась, почему не была на его похоронах

Тамара Нелипа, бывшая жена шоумена и военного Максима Нелипы, который погиб 12 мая 2025 года, рассказала о причине своего отсутствия на похоронах экс-супруга.

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Об этом Тамара Нелипа рассказала в интервью Славе Демину.

Смотреть с 40.20: Тамара Нелипа рассказала, почему не приехала на похороны бывшего мужа

Тамара Нелипа призналась, что ее уговорила не ехать мать Максима, ее свекровь. Также она переживала, что ее сына Артема не пустят обратно в Израиль, где сейчас находится семья.

"Скажу, я разговаривала с мамой Макса тогда, и она меня тогда заверила, что будет гроб закрыт. Почему-то она мне тогда сказала, что типа смысл вам ехать, если он будет закрытым. И потом будет кремация. То есть не будет похорон, будет кремация. У них был такой план", — рассказала Тамара Нелипа.

Также женщина переживала, выпустят ли Артема, сына Максима Нелипы, обратно из Украины в Израиль, поскольку ему 21 год.

"Потом, когда я Артему это сказала, мы подняли всех, чтобы он уехал, армия его отпускала отсюда. Но из Украины нам позвонили и сказали, что не факт, даже Зеленский не сможет помочь, если он пересечет границу, что его могут забрать. Имеют право на это", — рассказала Тамара.

Но она собирается приехать к бывшему мужу на могилу летом 2025 года. Скорее всего, это произойдет в июле и в Украину Тамара приедет только вместе с дочерью.

"Да. Артем не сможет приехать пока что", — подчеркнула она.

Где живет семья Максима Нелипы во время войны в Украине

После начала полномасштабного вторжения РФ семья шоумена Максима Нелипы уехала жить в Израиль к родственникам — брату своей матери, который живет в Израиле с 1998 года. Экс-супруга с дочерью уехали 8 марта, а сын остался. Тамара и Максим развелись в 2019 году.

Сын Артем, которому в 2022 году было 17 лет, сначала хотел пойти в ВСУ с отцом, но его не взяли. Затем парень все-таки поехал в Израиль, где поступил в институт и пошел служить в израильские вооруженные силы.

Напомним, с Максимом Нелипой попрощались 23 мая 2025 года. Похоронен шоумен в Киеве, на Байковом кладбище.

Максим Нелипа стал на защиту родины в марте 2022 года. Сначала он пошел в ТрО, а затем вступил в ряды ВСУ, где служил в звании старшего лейтенанта. Его последним местом службы был 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов.