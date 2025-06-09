Колишня дружина загиблого шоумена Максима Неліпи зізналась, чому не була на його похороні

Тамара Неліпа, колишня дружина шоумена і військового Максима Неліпи, який загинув 12 травня 2025 року, розповіла про причину своєї відсутності на похоронах ексчоловіка.

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Про це Тамара Неліпа розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Дивитись із 40.20: Тамара Неліпа розповіла, чому не приїхала на похорон колишнього чоловіка

Тамара Неліпа зізналась, що її вмовила не їхати мати Максима, її свекруха. Також вона переживала, що її сина Артема не пустять назад до Ізраїлю, де нині перебуває родина.

"Скажу, я розмовляла з мамою Макса тоді, і вона мені тоді запевнила, що буде труна закрита. Чомусь вона мені тоді сказала, що типу сенс вам їхати, якщо вона буде закритою. І потім буде кремація. Тобто не буде похорону, буде кремація. У них був такий план", - розповіла Тамара Неліпа.

Також жінка переживала, чи випустять Артема, сина Максима Неліпи, назад з України до Ізраїлю, оскільки йому 21 рік.

"Потім, коли я Артему це сказала, ми підняли всіх, щоб він поїхав, армія його відпускала звідси. Але з України нам зателефонували та сказали, що не факт, навіть Зеленський не зможе допомогти, якщо він перетне кордон, що його можуть забрати. Мають право на це", — розповіла Тамара.

Але вона збирається приїхати до колишнього чоловіка на могилу влітку 2025 року. Найімовірніше, це відбудеться у липні і до України Тамара приїде тільки разом із дочкою.

"Так. Артем не зможе приїхати поки що", — підкреслила вона.

Де живе сім'я Максима Неліпи під час війни в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення РФ сім'я шоумена Максима Неліпи виїхала жити в Ізраїль до родичів — брата своєї матері, який живе в Ізраїлі з 1998 року. Ексдружина з дочкою виїхали 8 березня, а син залишився. Тамара та Максим розлучились в 2019 році.

Син Артем, якому у 2022 році було 17 років, спочатку хотів піти у ЗСУ з батьком, але його не взяли. Потім хлопець усе-таки поїхав до Ізраїлю, де вступив до інституту і пішов служити в ізраїльські збройні сили.

Нагадаємо, з Максимом Неліпою попрощалися 23 травня 2025 року. Похований шоумен у Києві, на Байковому кладовищі.

Максим Неліпа став на захист батьківщини в березні 2022 року. Спочатку він пішов у ТрО, а потім вступив до лав ЗСУ, де служив у званні старшого лейтенанта. Його останнім місцем служби був 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів.