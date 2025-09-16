Донька Максима Неліпи розплакалася перед Зеленським, отримуючи нагороду батька (відео)

Донька загиблого на війні шоумена Максима Неліпи, Марія, отримала орден батька "За заслуги" III ступеня на церемонії з нагоди Дня українського кіно.

Related video

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив актора та воїна Максима Неліпу орденом "За заслуги" III ступеня. Момент, коли Марія зі сльозами на очах отримує нагороду батька, зворушив мережу.

На відео видно, як донька шоумена виходить до глави держави, дякує йому та не може стримати емоцій, отримавши посмертну відзнаку батька.

Донька Максима Неліпи отримала нагороду батька

У коментарях українці зворушливо відреагували на цей момент:

"Всі, хто загинув за Україну, мають право отримати нагороди, всі вони герої. Вічна памʼять та слава кожному герою".

"Ні одна нагорода не замінить тата".

"Як я його любила. І досі не вірю, що його немає з нами!".

Максим Неліпа загинув на війні

Старший лейтенант Максим Неліпа загинув у бою за Україну 12 травня 2025 року. Зірка українського телебачення приєднався до лав української армії у 2022 році. Шоумен служив у складі 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Напередодні загибелі його призначили командиром роти.

Максим Неліпа Фото: Соцмережi

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Колишня дружина шоумена розповіла про причину своєї відсутності на похороні ексчоловіка.

Син Максима Неліпи не приїхав на похорон батька, бо перебував в Ізраїлі.

Також Фокус писав про початок кар'єри символа українського телебачення, зйомки в кіно, а також особисте життя шоумена, а згодом воїна Максима Неліпи.