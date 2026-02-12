Зеленский наградил скелетониста Гераскевича Орденом Свободы

Украинский атлет получил орден "за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм". Ранее МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича за его шлем с фото убитых россиянами спортсменов.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента.

"За самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей постановляю:

Наградить орденом Свободы Гераскевича Владислава Михайловича — члена национальной олимпийской команды Украины, скелетониста", — говорится в тексте.

"Шлем памяти" Владислава Гераскевича возмутил МОК

Владимир Зеленский также опубликовал пост в соцсетях в котором отметил, что спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору.

"К сожалению, решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича говорит о другом. Это точно не о принципах олимпизма, которые основаны на справедливости и поддержке мира. Я благодарю нашего атлета за четкую позицию. Его шлем с портретами погибших украинских спортсменов — это об уважении и памяти. Это напоминание всему миру, что такое российская агрессия и какова цена борьбы за независимость. И в этом нет нарушения ни одного правила", — написал Зеленский.

Скандал на Олимпиаде 2026 — "шлем памяти" Владислава Гераскевича, что известно

9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме на котором были изображены фото спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.

Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.

Пресс-атташе МОК Марк Адамс отреагировал на ситуацию с запретом шлема Гераскевича. Он отметил, что шлем "противоречит" правилам, установленным организацией на время Олимпиады-2026, однако сообщил, что с другой стороны комитет пойдет навстречу украинцу и позволит ему надеть черную повязку на старты в Милане.

"МОК вполне понимает желание спортсменов отдать дань уважения друзьям, которые погибли в этом конфликте. Он сделал это во время тренировки и выразил свои эмоции в социальных сетях. Но этот шлем противоречит правилам", — пояснил он и заявил, что черная лента — это "хороший компромисс".

Владислав Гераскевич заявил на пресс-конференции, что МОК не хватит черных повязок, чтобы "почтить всех погибших атлетов, уничтоженных Россией". И на следующую тренировку он надел тот самый шлем, который вызвал такую реакцию у МОК.

12 февраля МОК сообщил о дисквалификации Гераскевича.

Напомним, украинский скелетонист Владислав Гераскевич считает свою дисквалификацию с зимней Олимпиады-2026 из-за "шлема памяти" неоправданной. Его отец и тренер сборной Украины по скелетону Михаил Гераскевич отметил, что разговор президента МОК с его сыном выглядел как "торговля".

Фокус писал о скандале, который возник на Олимпиаде в Италии из-за "шлема памяти" Владислава Гераскевича.