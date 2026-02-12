Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича Орденом Свободи

Український атлет отримав орден "за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм". Раніше МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича за його шолом із фото вбитих росіянами спортсменів.

Відповідний указ оприлюднене на сайті Офісу Президента.

"За самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей постановляю:

Нагородити орденом Свободи Гераскевича Владислава Михайловича — члена національної олімпійської команди України, скелетоніста", - йдеться в тексті.

"Шолом пам'яті" Владислава Гераскевича обурив МОК

Володимир Зеленський також опублікував пост в соцмережах в якому зазначив, що спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору.

"На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру. Я дякую нашому атлету за чітку позицію. Його шолом із портретами загиблих українських спортсменів – це про шану і памʼять. Це нагадування всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. І в цьому немає порушення жодного правила", - написав Зеленський.

Скандал на Олімпіаді 2026 – "шолом пам'яті" Владислава Гераскевича, що відомо

9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі на якому були зображені фото спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.

Пресатташе МОК Марк Адамс відреагував на ситуацію із забороною шолома Гераскевича. Він наголосив, що шолом "суперечить" правилам, встановленим організацією на час Олімпіади-2026, однак повідомив, що з іншого боку комітет піде назустріч українцю та дозволить йому одягти чорну пов'язку на старти у Мілані.

"МОК цілком розуміє бажання спортсменів віддати шану друзям, які загинули у цьому конфлікті. Він зробив це під час тренування і висловив свої емоції у соціальних мережах. Але цей шолом суперечить правилам", - пояснив він та заявив, що чорна стрічка – це "гарний компроміс".

Владислав Гераскевич заявив натомість на пресконференції, що МОК не вистачить чорних пов'язок, щоб "вшанувати всіх загиблих атлетів, знищених Росією". І на наступне тренування він одяг той самий шолом, що викликав таку реакцію у МОК.

12 лютого МОК повідомив про дискваліфікацію Гераскевича.

Нагадаємо, український скелетоніст Владислав Гераскевич вважає свою дискваліфікацію з зимової Олімпіади-2026 через "шолом пам'яті" невиправданою. Його батько і тренер збірної України зі скелетону Михайло Гераскевич зазначив, що розмова президентки МОК з його сином виглядала як "торгівля".

Фокус писав про скандал, який виник на Олімпіаді в Італії через "шолом пам'яті" Владислава Гераскевича.