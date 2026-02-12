"Не отримав жодного пояснення": Гераскевич відреагував на дискваліфікацію на Олімпіаді-2026

Український скелетоніст Владислав Гераскевич вважає свою дискваліфікацію з зимової Олімпіади-2026 через "шолом пам'яті" невиправданою. Його батько і тренер збірної України зі скелетону Михайло Гераскевич зазначив, що розмова президентки МОК з його сином виглядала як "торгівля".

Свою позицію Владислав Гераскевич висловив у коментарі "Суспільному". За його словами, президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі у розмові з ним намагалася переконати його не виходити на змагання в шоломі з портретами загиблих у російсько-українській війні спортсменів, однак він відмовився та навів аргументи на користь свого рішення.

"Ми приїхали на трек, я налаштувався на гонку. Потім у нас відбулася зустріч з місіс Ковентрі, де, на жаль, не було роз'яснено, чому я не можу виступати у цьому шоломі", — розповів Гераскевич.

Український скелетоніст переконаний, що він не порушував жодних правил та мав право виступати на зимових Олімпійських іграх 2026 року на рівні з іншими спортсменами у своєму шоломі. За його словами, після зустрічі йому вручили документ про те, що він "порушив правила олімпійської хартії", і тому не може більше брати участі в Олімпіаді-2026 і буде знятий зі змагань.

Спортсмен зазначив, що попри збереження "адекватного тону" під час розмови побачив у словах президентки МОК "сумніви" щодо підтримки України.

"Я більше питав, порівнював та казав про випадки, які були в інших спортсменів. Не отримав жодного пояснення щодо російського прапору, чому не було застосовано санкції, чому лижниця має право виступати з посланням загиблому партнеру по команді, а ми — ні. У документі також написали, що я публічно анонсував, що це жертви війни, хоча, звичайно, коли ти дивишся на шолом, це не зрозуміло. Цей шолом не несе політичного контексту, тож, вважаю, я мав повне право виступати у ньому", — розповів скелетоніст.

Владислав Гераскевич додав, що Ковентрі пропонувала йому показати "шолом пам'яті" на старті, а на сам трек вийти в іншому, втім він відмовився, оскільки хотів отримати ті самі права, що й інші спортсмени з інших країн.

Дискваліфікацію Гераскевича прокоментував його тренер

Тренер збірної України зі скелетону та батько Владислава, Михайло Гераскевич, у коментарі "Суспільному" звернув увагу, що розмова Ковентрі з його сином нагадувала "торгівлю", і голова МОК намагалася довести, що демонстрація убитих росіянами спортсменів спричинить в олімпійському русі хаос.

"Але це мало якийсь дивний вигляд, бо весь світ побачив цей шолом. Вона пропонувала, щоб я його потримав на старті, Влад зробив би спуск в якомусь іншому шоломі — незрозуміло якому, бо Влад до нього непристосований. І потім я віддав би цей шолом Владу у руки. Це нагадувало торгівлю, звичайно, що вона неприпустима, бо пам'ять про українських героїв не продається, ніколи на це не погодиться", — сказав журналістам тренер.

Він також нагадав, що однією з перших цілей виниклення Олімпійських ігор було вшанування пам'яті загиблих воїнів, а змагання імітували дії на полі бою.

"Наш шолом підкреслював першопричину Олімпійських ігор. Мені шкода, що МОК та його очільниця міс Ковентрі, яка є сама олімпійською чемпіонкою, забули історію. А ми знаємо: хто забуває історію, той, мабуть, рухається далі не у тому напрямку, якщо говорити конкретно", — зазначив Михайло Гераскевич.

Гераскевич виставить шолом на аукціон

Скелетоніст сказав журналістам, що планує виставити на аукціон свій "шолом пам'яті" та перерахувати отримані кошти на допомогу Україні.

"Сподіваюся, виконає місію. Ми його виставимо на аукціон і таким чином зможемо зібрати якусь допомогу Україні. Гадаю, цим він набагато більше допоможе Україні та врятує багато життів", — сказав український спортсмен.

Владислав Гераскевич подякував українцям за підтримку

Звернення українського спортсмена Владислава Гераскевича до українців опубліковане на сторінці Національного олімпійського комітету України та олімпійської команди у Facebook.

"Любі українці, я вам дуже дякую за підтримку. Разом ми сильніші! Беручи вже цей момент, я хочу вам подякувати і процитувати одну чудову людину — Павла Петриченка: "Всі красиві зберігають оптимізм". Все буде Україна, ми переможемо! Борітеся — поборете, вам Бог помагає!", — каже скелетоніст у ролику.

Шолом Владислава Гераскевича: що відомо про скандал на Олімпіаді-2026

10 лютого ЗМІ писали, що українець Владислав Гераскевич тренується на Олімпіаді в шоломі, присвяченому вбитим росіянами спортсменам, попри заборону МОК. На шоломі зображено 20 українських спортсменів, які загинули за останні чотири роки повномасштабної війни РФ проти України. В МОК заборонили Гераскевичу носити на Олімпіаді шолом із портретами загиблих захисників.

На скандал на Олімпіаді в Італії відреагувала інша її учасниця, українська фристайлістка Катерина Коцар — за її словами, їй МОК також заборонив носити шолом з українською символікою та фразою "Будь хоробрим, як українці" через нібито "політичну агітацію". При цьому прапор РФ на шоломі італійського сноубордиста Роланда Фішналлера під заборону не потрапив.

Після зустрічі з президентом МОК Кірсті Ковентрі на спусковому майданчику вранці 12 лютого ЗМІ повідомили про дискваліфікацію Владислава Гераскевича через "шолом пам'яті".