Українцю заборонили носити на Олімпіаді шолом з вбитими РФ спортсменами: Зеленський відреагував

Міжнароний олімпійський комітет заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу носити на голові шолом із зображеннями вбитих росіянами спортсменів з України. Володимир Зеленський обурився рішенню МОК.

"МОК забороняє використання мого шолома на офіційних тренуваннях та змаганнях", — написав Гераскевич у своєму Instagram.

Він пояснив, що в минулому МОК допускав подібні вшанування, проте цього разу для України вирішили встановити особливі правила навтіь попри те, що італійський сноубордист виступав у шоломі з зображенням російського прапора, що прямо заборонено правилами.

"Ми готуємо офіційний запит до МОК і будемо боротися за право змагатися саме в цьому шоломі", — наголосив український спортсмен.

Він також показав сам шолом. На ньому, зокрема, зображені фігурист Дмитро Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом та 19-річний біатлоніст Євген Малишев, якого вбили окупанти поблизу Харкова.

Відео дня

Реакція Володимира Зеленського на заборону МОК

Володимир Зеленський подякував Владиславу Гераскевичу за те, що він нагадує світові ціну української боротьби.

"Ця правда не може бути незручною, недоречною чи називатися "політичною акцією на спортивних змаганнях". Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія. І саме це нагадує всім глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого – усе це про мир і заради життя. Україна вірна цьому. Росія доводить протилежне", — наголосив Зеленський.

