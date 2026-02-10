Украинцу запретили носить на Олимпиаде шлем с убитыми РФ спортсменами: Зеленский отреагировал

Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу носить на голове шлем с изображениями убитых россиянами спортсменов из Украины. Владимир Зеленский возмутился решению МОК.

"МОК запрещает использование моего шлема на официальных тренировках и соревнованиях", — написал Гераскевич в своем Instagram.

Он пояснил, что в прошлом МОК допускал подобные чествования, однако на этот раз для Украины решили установить особые правила даже несмотря на то, что итальянский сноубордист выступал в шлеме с изображением российского флага, что прямо запрещено правилами.

"Мы готовим официальный запрос в МОК и будем бороться за право соревноваться именно в этом шлеме", — подчеркнул украинский спортсмен.

Он также показал сам шлем. На нем, в частности, изображены фигурист Дмитрий Шарпара, который погиб в боях под Бахмутом и 19-летний биатлонист Евгений Малышев, которого убили оккупанты вблизи Харькова.

Реакция Владимира Зеленского на запрет МОК

Владимир Зеленский поблагодарил Владислава Гераскевича за то, что он напоминает миру цену украинской борьбы.

"Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться "политической акцией на спортивных соревнованиях". Это напоминание всему миру о том, что такое современная Россия. И именно это напоминает всем глобальную роль спорта и историческую миссию олимпийского движения как такового — все это о мире и ради жизни. Украина верна этому. Россия доказывает обратное", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 9 февраля стало известно, что у призеров Олимпиады-2026 массово ломаются медали.

Фокус также писал о том, что диверсанты повредили железную дорогу Италии в первый день зимней Олимпиады.