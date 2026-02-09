Отваливаются кусочки: у призеров Олимпиады-2026 массово ломаются медали (видео)

Призеры зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине сообщают о проблемах с наградами: ленты отрываются от медалей из-за ненадежного крепления. Организаторы заверили, что расследуют эти инциденты.

О проблеме с медалями на Олимпиаде-2026 пишет BBC. Вскоре после получения наград на их качество пожаловались две золотые медалистки сборной США, Бризи Джонсон и Алиса Лю.

Джонсон после того, как завоевала золото в горнолыжных соревнованиях, показала журналистам сломанную медаль на пресс-конференции после матча.

"Вот медаль. А вот лента. А вот маленький кусочек, который должен вставляться в ленту, чтобы держать медаль, и да, он отвалился", — сказала чемпионка.

Об аналогичной проблеме сообщила в своем Instagram Алиса Лю после победы в командных соревнованиях по фигурному катанию.

В ролике она показывает оторванную от золотой медали ленту. Поверх видео спортсменка наложила надпись: "Моей медали не нужна лента".

Также в Instagram поделилась проблемой немецкая команда по биатлону, которая завоевала бронзу. На опубликованном видео видно, как медаль отрывается от ленты прямо на шее спортсмена и падает на пол.

Главный операционный директор Олимпийских игр Милан-Кортина 2026 Андреа Франциси заверил, что организаторы расследуют этот вопрос.

"Мы полностью осознаем ситуацию. Мы изучаем, в чем именно заключается проблема. Мы собираемся уделить медалям максимум внимания, и, очевидно, мы хотим, чтобы медали были вручены идеально, потому что это один из важнейших моментов для спортсменов", — сказал он.

Представитель Олимпийского и Паралимпийского комитетов США сказал журналистам, что они ожидают от организаторов решения проблемы.

На момент публикации новости не известно, получат ли призеры новые медали вместо сломанных.

Медали Олимпиады-2026 являются самыми дорогими в истории

Издание CNN 5 февраля писало, что призеры зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии будут получать самые дорогие награды в истории этих соревнований из-за стремительного роста цен на драгоценные металлы. Победителям будет вручено более 700 золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Учитывая цены на металлы журналисты посчитали, что себестоимость золотой медали составляет около 2 300 долларов, что вдвое больше, чем на Олимпиаде-2024 в Париже. Серебряные стоят 1 400 долларов — втрое больше, чем 2 года назад.

Медали для Олимпиады-2026 изготовлены из переработанного металла Итальянским государственным монетным двором и полиграфическим институтом, однако из общего веса 506 граммов в медали есть только 6 граммов золота, остальное — серебро. Бронзовые медали изготавливаются из меди, и награда весом 420 граммов стоит около 5,60 доллара за штуку.

Медали ломались на Олимпиаде 2024 года

В январе 2025 года СМИ писали, что призеры Олимпиады 2024 вернули оргкомитету более 100 медалей с жалобами на отшелушивание покрытия. По информации журналистов, незадолго перед соревнованиями Парижский монетный двор срочно заменял токсичный лак на другой, не проведя надлежащие испытания. Спортсмены публиковали в соцсетях фото наград, покрытых чешуйками.

Зимняя Олимпиада-2026: другие скандалы

Серебряный призер Олимпиады-2026, шведская лыжница Эбба Андерссон разбила свою медаль через несколько минут после награждения. Когда она уронила награду, та разбилась на три части.

В первый день зимней Олимпиады 2026 года диверсанты повредили железную дорогу Италии, что привело к прерыванию движения поездов.