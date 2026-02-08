Серебряный призер Олимпиады разбила свою медаль

Шведская лыжница Эбба Андерссон получила свою первую индивидуальную медаль на Олимпиаде в Италии. Однако уже через несколько минут она потеряла ее.

Все из-за того, что приз лыжницы упал и разбился на несколько частей. Об этом сообщило медиа SVT.

Андерссон до этого получила немало наград в своей карьере, в частности четыре золотые медали на Кубке мира. Однако серебро Олимпиады стало первой медалью на главных соревнованиях.

"Поэтому я с нетерпением ждала, когда поднимусь на пьедестал и получу свою первую в карьере награду", — рассказала Андерссон.

Однако через несколько минут после награждения она уронила медаль и разбила ее на три части.

"Мы с Фридой (Карлссон, олимпийской чемпионкой в скиатлоне, — ред.) решили подойти к нашему фан-клубу. Я бежала вслед за ней, и моя медаль упала в снег. Она разбилась на три части, одну из них я не смогла найти. Надеюсь, что у организаторов есть какой-то план "Б" на такой случай", — рассказала Андерссон.

В то же время пока неизвестно, нашли ли потерянную часть медали, а также то, получит ли она запасную медаль.

Олимпиада 2026 в Италии — что известно об украинских спортсменах

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года на аренах Ломбардии и северо-востока Италии. Для Италии это уже будут третьи зимние Олимпийские игры и четвертые в целом. Кортина-д'Ампеццо уже была хозяйкой зимних Олимпийских игр 1956 года. Церемония открытия состоится на Олимпийском стадионе "Сан Сиро", который был построен еще в 1925 году. А для закрытия Игр выбрали Веронскую арену — римский античный амфитеатр, который является третьим по размеру после Колизея и амфитеатра в Кампании.

НОК Украины сообщил, что представлять Украину на Зимней Олимпиаде в Милане-Кортине будут 46 атлетов в 11 видах спорта из 9 областей Украины. Лидер — Тернопольщина, которая послала 9 атлетов. Регион доминирует в биатлоне и санном спорте. Далее — Львовщина: 8 представителей, преимущественно в санном спорте и город Киев из которого в Италию поехали 6 спортсменов.

Напомним, в правительстве Италии планируют подать в Организацию Объединенных Наций предложение установить на время зимних Олимпийских игр 2026 года перемирие для всех войн мира, в том числе и российско-украинской.

Но впоследствии в Италии рассказали, что российские хакеры пытались сорвать Олимпиаду 2026.