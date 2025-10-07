Включая Украину: Италия будет просить о всемирном перемирии на время Олимпиады 2026 года

В правительстве Италии планируют подать в Организацию Объединенных Наций предложение установить на время зимних Олимпийских игр 2026 года перемирие для всех войн мира, в том числе и российско-украинской.

О планах на глобальное перемирие на время зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане-Кортини вице-премьер-министр и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил 7 октября, передает итальянское информационное агентство ANSA. Он отметил, что Италия и Рим должны стать "перекрестком мира, развития и роста".

"Мы должны быть чемпионами мира", — сказал глава МИД Италии.

По его словам, его страна представит ООН предложение по олимпийскому перемирию для всех войн в мире, включая Украину и Ближний Восток.

Когда пройдут зимние Олимпийские игры 2026 года

Зимние Олимпийские игры 2026 года будут принимать итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо. Соревнования будут проходить с 6 по 22 февраля. Зимние Паралимпийские игры запланированы на 6-15 марта.

Напомним, в опубликованном 6 октября интервью глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что, по его мнению, война в Украине закончится в течение периода от 2 месяцев до года. Боец ВСУ Станислав Бунятов на прогноз Кима о скором завершении войны ответил, что такой сценарий представляется нереальным, а перемирием "даже не пахнет".

Международный олимпийский комитет 19 сентября озвучил условия участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2026. Они смогут выступать как нейтральные атлеты без государственной символики.