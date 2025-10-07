Включно з Україною: Італія проситиме про всесвітнє перемир'я на час Олімпіади 2026

В уряді Італії планують подати до Організації Об'єднаних Націй пропозицію встановити на час зимових Олімпійських ігор 2026 року перемир'я для всіх воєн світу, зокрема й російсько-українською.

Про плани на глобальне перемир'я на час зимових Олімпійських ігор 2026 в Мілані-Кортіні віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив 7 жовтня, передає італійське інформаційне агентство ANSA. Він зазначив, що Італія і Рим повинні стати "перехрестям миру, розвитку та зростання".

"Ми повинні бути чемпіонами миру", — сказав голова МЗС Італії.

За його словами, його країна представить ООН пропозицію щодо олімпійського перемир'я для всіх воєн у світі, включно з Україною та Близьким Сходом.

Коли пройдуть зимові Олімпійські ігри 2026

Зимові Олімпійські ігри 2026 року прийматимуть італійські міста Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Змагання проходитимуть з 6 по 22 лютого. Зимові Паралімпійські ігри заплановані на 6-15 березня.

Нагадаємо, в опублікованому 6 жовтня інтерв'ю голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що, на його думку, війна в Україні закінчиться протягом періоду від 2 місяців до року. Боєць ЗСУ Станіслав Бунятов на прогноз Кіма про швидке завершення війни відповів, що такий сценарій видається нереальним, а перемир'ям "навіть не пахне".

Міжнародний олімпійський комітет 19 вересня озвучив умови участі росіян і білорусів в Олімпіаді-2026. Вони зможуть виступати як нейтральні атлети без державної символіки.