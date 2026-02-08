Срібна призерка Олімпіади розбила свою медаль

Шведська лижниця Ебба Андерссон здобула свою першу індивідуальну медаль на Олімпіаді в Італії. Однак вже за декілька хвилин вона втратила її.

Усе через те, що приз лижниці впав та розбився на декілька частин. Про це повідомило медіа SVT.

Андерссон до цього здобула чимало нагород у своїй кар'єрі, зокрема чотири золоті медалі на Кубку світу. Однак срібло Олімпіади стало першою медаллю на головних змаганнях.

"Тож я з нетерпінням чекала, коли підіймусь на п'єдестал та отримаю свою першу у кар'єрі нагороду", — розповіла Андерссон.

Однак за декілька хвилин після нагородження вона впустила медаль та розбила її на три частини.

"Ми з Фрідою (Карлссон, олімпійською чемпіонкою в скіатлоні, — ред.) вирішили підійти до нашого фан-клубу. Я бігла слідом за нею, і моя медаль впала в сніг. Вона розбилася на три частини, одну з них я не змогла знайти. Сподіваюся, що в організаторів є якийсь план "Б" на такий випадок", — розповіла Андерссон.

Водночас наразі невідомо, чи знайшли втрачену частину медалі, а також те, чи отримає вона запасну медаль.

Олімпіада 2026 в Італії – що відомо про українських спортсменів

Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року на аренах Ломбардії та північного сходу Італії. Для Італії це вже будуть треті зимові Олімпійські ігри й четверті загалом. Кортіна-д'Ампеццо вже була господаркою зимових Олімпійських ігор 1956 року. Церемонія відкриття відбудеться на Олімпійському стадіоні "Сан Сіро", який був побудований ще у 1925 році. А для закриття Ігор вибрали Веронську арену – римський античний амфітеатр, який є третім за розміром після Колізею та амфітеатру в Кампанії.

НОК України повідомив, що представляти Україну на Зимовій Олімпіаді у Мілані–Кортіні будуть 46 атлетів в 11 видах спорту з 9 областей України. Лідер – Тернопільщина, яка послала 9 атлетів. Регіон домінує у біатлоні та санному спорті. Далі – Львівщина: 8 представників, переважно у санному спорті та місто Київ з якого до Італії поїхали 6 спортсменів.

Нагадаємо, в уряді Італії планують подати до Організації Об'єднаних Націй пропозицію встановити на час зимових Олімпійських ігор 2026 року перемир'я для всіх воєн світу, зокрема й російсько-українською.

Але згодом в Італії розповіли, що російські хакери намагались зірвати Олімпіаду 2026.